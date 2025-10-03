Свят

Тръмп с изненадващ ултиматум към "Хамас"

Тръмп: Срещу "Хамас" ще настане ад, какъвто никога досега не са виждали

3 октомври 2025, 17:56
Тръмп с изненадващ ултиматум към "Хамас"
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп даде на "Хамас" краен срок да приеме американския мирен план за Газа, договорен между него и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

В петък Тръмп написа в своята социална мрежа Трут сошъл, че споразумение трябва да бъде постигнато до 18:00 часа вашингтонско време в неделя (1:00 сутринта в понеделник българско време).

Тръмп призова "Хамас" да приеме мирното предложение за Газа, какво отвърна ислямисткото движение

Планът предлага незабавно прекратяване на боевете и освобождаване в рамките на 72 часа на 20 живи израелски заложници, държани от "Хамас", както и останките на заложниците, смятани за мъртви, в замяна на стотици задържани жители на Газа. 

"Хамас" е безмилостна и насилствена заплаха в Близкия изток от много години! Те убиват (и правят живота непоносимо нещастен за) бебета, жени, деца, възрастни хора и много млади мъже и жени, момчета и момичета, готвещи се да отпразнуват бъдещия си живот заедно, кулминирайки с клането на 7 октомври в Израел. Като отмъщение за атаката срещу цивилизацията на 7 октомври, повече от 25 000 "войници" на "Хамас" вече са убити. Повечето от останалите са обкръжени и в капан, само чакайки да дам думата "премахнете ги", за да бъдат бързо унищожени. Що се отнася до останалите, ние знаем къде и кои сте и ще бъдат преследвани и убивани. Моля всички невинни палестинци незабавно да напуснат тази зона на потенциално голяма бъдеща смърт и да се отправят към по-безопасни части на Газа. За всички ще се погрижат добре тези, които чакат да помогнат. За щастие на "Хамас" обаче ще им бъде даден последен шанс! Великите, могъщи и много богати нации от Близкия изток и околните райони, заедно със Съединените американски щати, се споразумяха, подкрепени от Израел, за мир в Близкия изток след 3000 години. Тази сделка спасява живота на всички останали бойци на "Хамас"! Подробностите в документа са известни на света и той е чудесен за всички! Ще имаме мир в Близкия изток по един или друг начин. Насилието и кръвопролитията ще спрат. Освободете заложниците, всички, включително телата на загиналите, сега! Споразумение с "Хамас" трябва да бъде постигнато до неделя вечерта в 18 часа във Вашингтон. Всички държави са подписали! Ако това последно споразумение не бъде постигнато, срещу "Хамас" ще настане ад, какъвто никога досега не са виждали. В Близкия изток ще има мир по един или друг начин!", заяви Тръмп.

Доналд Тръмп Хамас Израел Заложници Газа
