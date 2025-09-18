Свят

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Според Тръмп за Украйна ще бъде намерено решение.

18 септември 2025, 18:49
Тръмп: Путин наистина ме разочарова
Източник: EPA/БГНЕС

"Путин ме разочарова, наистина ме разочарова".

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър в провинциална резиденция "Чекърс", съобщава "Скай нюз".

От своя страна Стармър посочи, че руският държавен глава Владимир Путин е "показал истинското си лице" през последните дни и върху него трябва да бъде оказан "натиск".

Карети, банкет и скандали: Второто държавно посещение на Тръмп в Уиндзор

Тръмп изрази разочарование от позицията на Великобритания за войната в Газа и решението за признаване на палестинска държава.

"Просто искам всички заложници да бъдат освободени сега", посочи Тръмп.

Той подчерта, че САЩ работят за намиране на решение на конфликта и такова ще има.

Според Тръмп за Украйна също ще бъде намерено решение.

"Много съм разочарован, че не сме уредили този въпрос. Най-голямото ми разочарование, но се надявам, че ще имаме добри новини за вас", подчерта Тръмп.

Ключова визита: Тръмп пристигна във Великобритания

"Днес обсъдихме как можем допълнително да укрепим отбраната си, да подкрепим Украйна и решително да увеличим натиска" върху Русия, каза британският премиер. Според него целта на този натиск е Москва да се съгласи "на дългосрочно мирно споразумение". 

Стармър отбеляза ролята на Тръмп в търсенето на мир в Украйна, заявявайки, че американският президент "задава тона по този въпрос".

"Ще продължим да работим заедно, за да гарантираме сигурността и мира", увери Стармър.

Източник: Sky News    
Стармър Тръмп
