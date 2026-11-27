Х акери са успели да пробият водещата облачна платформа на Военновъздушните сили (ВВС) на САЩ, използвана за управление на чувствителни военни операции и данни, съобщи агенция Ройтерс, цитирана от американското издание Newsweek.

Пробивът в системата Cloud One е бил открит през последния месец по време на рутинни дейности по нейното обновяване. Към момента самоличността на извършителите остава неизвестна. Не са ясни и пълният мащаб на атаката, както и дали и какви точно данни са били откраднати.

В официално изявление за Ройтерс от ВВС на САЩ посочват, че ведомството „не коментира състоянието на сигурността, уязвимостите или оперативния статус на конкретни мрежи и системи“. Оттам допълват, че непрекъснато предприемат необходимите мерки за защита на информацията, системите и оперативните способности на министерството.

Какво представлява системата Cloud One

Cloud One е сред основните логистични и комуникационни платформи на американските Военновъздушни сили. Тя обединява ресурси на четиримата водещи доставчици на облачни услуги – Microsoft, Oracle, Amazon и Alphabet - за управление на информационните операции на ВВС, включително данни за личния състав, логистиката и техническата поддръжка.

Освен това платформата захранва и облачно базирания център за командване и контрол на ВВС (Cloud Based Command and Control), в който се съхраняват радарни данни за противовъздушната отбрана и се проследява местоположението на бомби и ракети в над 200 локации на американските ВВС по целия свят.