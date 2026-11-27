Две фирми в община Кирково са получавали неправомерно средства по европейски програми за заетост чрез фиктивни назначения. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Кърджали, предаде БТА. Случаят е разкрит при съвместни проверки на Икономическа полиция и териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).

По данни на полицията двете фирми са получавали финансирането чрез Бюрото по труда през 2024 и 2025 г. Проверките установяват 10 фиктивни назначения. В трудовите договори са посочени високи възнаграждения, а част от работниците, дали обяснения пред проверяващите, твърдят, че не са получавали такива суми.

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Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ продължава да изяснява какви неверни сведения са представени за получаване на средствата и дали парите са присвоени. В първоначалното съобщение полицията не посочва общия размер на полученото финансиране. От пресцентъра обявиха брифинг по случая за по-късно през деня.

При предишна съвместна проверка на НОИ и Икономическа полиция в област Кърджали са установени 27 фиктивни назначения във фирма без търговска дейност. Девет от назначените тогава са получили неправомерно обезщетения от НОИ.