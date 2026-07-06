Тръмп с изненадващо изявление за Украйна

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че разрешаването на конфликта в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“ и че ще обсъди въпроса за Украйна по време на срещата на върха на НАТО в Турция, предаде „Ройтерс“.

Тръмп изрази убеждение, че както Москва, така и Киев са решени да уредят конфликта в Украйна.

„Президентът Путин иска това да приключи. Казвам ви го много категорично“, заяви Тръмп за руския му колега, коментирайки ситуацията около Украйна в разговор с журналисти в Белия дом.

Тръмп изрази съмнение, че Украйна ще се споразумее с Русия

Тръмп също така оцени високо телефонния разговор с Путин, проведен през уикенда.

„Добър телефонен разговор“, заяви американският президент и добави: „Той иска да сложи край на това. И Украйна иска да сложи край на това. И ние водим преговори“.

„И Зеленски всъщност иска това да приключи сега“, подчерта Тръмп.

Тръмп: Русия и Украйна са на крачка от мирно споразумение

„Ще отидем на срещата на върха на НАТО, и ще говорим за това“, поясни Тръмп.

„Мисля, че ще го постигнем“, добави той за възможността за сключване на мир между Русия и Украйна.

Припомняме, че в началото на месеца, след разговори в Рим, проведени в кулоарите на погребението на папа Франциск, президентът Тръмп обяви, че Русия и Украйна са „на крачка от мирно споразумение“. Този оптимизъм беше засилен и от срещата му с украинския президент Володимир Зеленски в Хага, след която той заяви, че е „време да се сложи край на тази война“.

Скоро след това обаче тонът се промени. В ексклузивно интервю пред „Ройтерс“ американският лидер възприе значително по-различна позиция, като заяви, че Украйна, а не Русия, „забавя сключването на мирно споразумение“. Този рязък завой внесе несигурност сред европейските съюзници.

Ключов повтарящ се елемент в подхода на Тръмп е настояването му, че решаващият пробив зависи от неговата лична намеса. По време на посещение в Близкия изток той категорично заяви, че „нищо няма да стане по въпроса за Украйна“, докато той и руският президент Владимир Путин не се срещнат лично. Тази позиция беше подсилена и от разговорите му с турския президент Реджеп Ердоган, с когото обявиха, че ще работят заедно за прекратяване на конфликта. Днешното изявление, че въпросът ще бъде обсъден на срещата на върха на НАТО, следва именно тази логика на директна президентска дипломация.