При оранжев или червен код за опасно време работата на открито трябва да спре, ако условията застрашават живота и здравето на работниците и безопасното изпълнение на задачите. Това предвижда чл. 22 от Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Заради прогнозата за опасно време Главната инспекция по труда напомня, че работодателите трябва да съобразят условията на работа навън с предупрежденията на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). За събота, 28 ноември, е обявен червен код за обилни валежи и вятър в шест области и оранжев за останалата част от страната.

Какво трябва да осигури работодателят

Работодателят може да промени графика, за да избегне работа в най-студените часове, или да възложи задачи, които са по-безопасни при лошо време. Друга мярка е да въведе по-чести почивки в помещение, където работниците могат да се стоплят. За хората, които работят навън, трябва да има подходящо работно облекло, лични предпазни средства и топли напитки.

Работник може да откаже работа при опасност за живота и здравето

На изолираните работни места трябва да има наблюдение или средства за връзка с работещите. Работодателят трябва да осигури и първа помощ, както и възможност за подходящ транспорт до медицинско заведение, ако здравето на някого внезапно се влоши.

При прогноза за неблагоприятно време инспекторите следят за спазването на наредбата при всяка проверка на обект, на който се работи навън. Според Инспекцията най-често работодателите променят работното време или възлагат друга работа, за да намалят риска.

Кога работата навън може да продължи

Наредбата допуска изключения за дейности, свързани с отбраната на страната, предотвратяването на бедствия и аварии и справянето с последиците от тях. Изключения има и за оказването на медицинска помощ и за неотложни работи по възстановяване на водоснабдяването, електрозахранването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки.

Каква температура трябва да има на закрито

През студения период оптималната температура е от 20 до 23 °C за лека физическа работа, от 17 до 20 °C за средно тежка и от 16 до 18 °C за тежка. Тези стойности се отнасят за климатизирани производствени помещения и постоянни работни места в климатизирани кабини за управление и контрол. Когато по технически или технологични причини оптималните температури не могат да се поддържат, се прилагат допустимите граници според вида на работното място и тежестта на работата. Например за лека физическа работа на постоянно работно място допустимият диапазон е от 18 до 25 °C.

Къде се подава сигнал

Ако работодателят не осигурява безопасни условия на труд, работещите могат да подадат сигнал в регионална дирекция на Инспекцията по труда, по пощата или с куриер, чрез онлайн формуляра на агенцията или през Системата за сигурно електронно връчване. Националният телефон 0700 17 670 приема сигнали и запитвания в работни дни от 9:00 до 17:30 ч.