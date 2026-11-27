К андидатката за президент на Франция Марин льо Пен заяви, че ако бъде избрана, ще задължи журналистите да спазват тайната на разследването и съдебното следствие.

„Медиите вече няма да могат безнаказано да използват информация, получена чрез нарушаване на тайната на разследването и съдебното следствие“, каза тя.

🇫🇷 FLASH - Marine Le Pen souhaite contraindre les journalistes à respecter le secret de l’instruction si elle est élue présidente de la République. (AFP) https://t.co/JGzlbBIQcy — AlertesInfos (@AlertesInfos) November 27, 2026

Това заяви лидерът на „Национален сбор“ по време на пресконференция, посветена на френските отвъдморски територии.

„Защитата на журналистическите източници няма да позволява публикуването на материали, чието разкриване представлява нарушение на тайната на разследването и съдебното следствие“, добави Льо Пен.

Пълна подкрепа за Жордан Бардела

По време на пресконференцията тя потвърди доверието си в Жордан Бардела след публикуването на нови материали, според които той е автор на антисемитски текстове от младежките си години. Бардела „категорично“ отрича тези твърдения.

Попитана дали Бардела продължава да се ползва с пълното ѝ доверие и дали ще бъде министър-председател, ако тя спечели президентските избори, кандидатката на „Национален сбор“ отговори:

„Да. Имам предимството да бъда ясна и бърза относно ситуацията“, посочи Льо Пен.

На 26 ноември изданията „Медиапар“ и „Льо Монд“ публикуваха нови материали, според които председателят на „Национален сбор“ действително е автор на антисемитските изказвания от 2013 г. Бардела отново отрече обвиненията.