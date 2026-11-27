О пасенията, че евентуален ядрен удар в Космоса може да повреди комуникационните и метеорологичните системи, всъщност силно подценяват реалната заплаха. До този извод стига екип от учени в ново изследване, базирано на пренебрегвани досега данни от 60-те години на XX век. Според анализа щетите, които досега се смятаха за възможни само при мащабен ядрен конфликт, могат да бъдат причинени от една-единствена бомба.

На фона на зачестилите военни конфликти и признаците за милитаризация на Космоса растат тревогите, че държавите могат да започнат да атакуват взаимно сателитната си инфраструктура. Докато на Земята ядреният взрив причинява разрушения чрез топлинна вълна, ударна вълна и радиоактивни отпадъци, в ниската околоземна орбита непосредствено близо до взрива биха се оказали само няколко спътника. Истинският удар обаче идва след това.

Изкуствен радиационен пояс с опустошителен ефект

Екипът, ръководен от Закари Питърсън от Университета на Уисконсин-Медисън, изчислява, че най-тежките последици ще дойдат от високоенергийните електрони, отделени при взрива. Те биха образували изкуствен радиационен пояс, през който ще трябва да преминават всички около 13 000 спътника в ниска околоземна орбита.

A single nuclear explosion in space would wipe out 98 per cent of satellites within a week, sending vital technology around the world into disarray from which it would take years to recover, warn experts.⁠ https://t.co/Q5UubezALC — New Scientist (@newscientist) November 24, 2026

Изчисленията се опират на реални данни от американския ядрен опит Starfish Prime през 1962 г., когато бомба е взривена на височина 400 км над Тихия океан и създава опасна радиация за тогавашните спътници в продължение на години.

Според модела на учените при детонация на едномегатонна бомба на височина 500 км (например в района на Южноатлантическата аномалия, където магнитното поле на Земята е по-слабо):

До една седмица ще бъдат извадени от строя около 98% от спътниците в ниска орбита – без изключение за държавата, извършила удара;

Дори ако сателитите разполагат с три пъти по-силна радиационна защита от стандартната, 97% от тях ще станат неизползваеми в рамките на две седмици;

Повредените апарати ще загубят способност да маневрират, което рязко ще увеличи риска от сблъсъци и верижна реакция от космически отломки (синдром на Кеслър), а радиационният пояс ще остане опасен за нови спътници в продължение на до десетилетие.

Напрежение около правилата в орбита

По-високата геостационарна орбита би останала относително пощадена, но загубата на нискоорбиталните мрежи би сринала ключови услуги – от интернет и навигация до прогнозиране на времето и наблюдение на Земята.

Авторите на изследването (което предстои да премине научна рецензия) напомнят, че Договорът за Космоса от 1967 г. изрично забранява разполагането на ядрени оръжия в орбита. Те обаче отбелязват тревожния факт, че макар Русия да отрича планове за ядрено оръжие в Космоса, страната наложи вето върху резолюция на Съвета за сигурност на ООН, потвърждаваща тази забрана.

„Перспективата за бърза загуба на инфраструктура, последвана от години на сривове, засилва необходимостта да се предотврати разполагането и използването на ядрени оръжия в Космоса“, заключават учените.