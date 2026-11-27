Фискалният съвет препоръчва в Бюджет 2027 да залегнат допълнителни трайни мерки за 1,5 до 2 млрд. евро, за да се доближи дефицитът до 3% от брутния вътрешен продукт (БВП). Според съвета предвиденото в проектобюджета свиване на дефицита е недостатъчно, а основната част от корекцията трябва да дойде от ограничаване на държавните разходи.

Оценката е от нов анализ на Фискалния съвет за периода 2027-2029 г., съобщава БТА. Изчисленията стъпват на есенната икономическа прогноза и бюджетната оценка на Европейската комисия. Според тях допълнителни мерки за 1,1 до 1,4% от БВП през 2027 г. биха свалили дефицита с около два процентни пункта спрямо очакваните за тази година 5%.

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Фискалният съвет разглежда четири сценария. Сумите са за допълнителните мерки през 2027 г., а посоченият дефицит е очакваният резултат за същата година.

Ако България навакса натрупаното отклонение от действащия план за нетните разходи още през 2027 г., ще са нужни 1,65 млрд. евро , или 1,2% от БВП. Дефицитът би се свил до 3% .

Ако Съветът на ЕС определи нов план с краен срок през 2027 г., мерките биха достигнали 1,94 млрд. евро , или 1,4% от БВП, при дефицит от 2,8% .

При краен срок през 2028 г. допълнителните мерки догодина биха били 1,52 млрд. евро , или 1,1% от БВП. Дефицитът през 2027 г. би бил 3,1% .

Ако крайният срок остане 2029 г., през 2027 г. биха били нужни 1,07 млрд. евро, или 0,8% от БВП, при дефицит от 3,3%. Фискалният съвет смята този срок за малко вероятен, ако Съветът на ЕС реши, че България не е предприела ефективни действия.

На 24 ноември Европейската комисия препоръча на Съвета на ЕС да установи именно липса на ефективни действия по процедурата за прекомерен дефицит. Според оценката ѝ отклонението от договорения план за нетните разходи достига 2,3% от БВП през 2026 г. В края на 2027 г. натрупаното отклонение би останало 1,2% от БВП дори след отчитане на допустимата гъвкавост за разходите за отбрана.

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Бюджетът разчита на 800 млн. евро от данъка върху свръхпечалбите

За 2027 г. прогнозите на Европейската комисия и Министерството на финансите за дефицита на сектор „Държавно управление“ са близки. Комисията очаква 4% от БВП, а министерството залага 4,2%. Разликата се увеличава през 2028 г. Министерството предвижда дефицитът да спадне до 3,5%, докато според есенната прогноза на ЕК той би се повишил до 4,8% без допълнителни мерки. Според Фискалния съвет разминаването от 1,3 процентни пункта отразява заложени от министерството тавани на разходите, за чието спазване все още няма конкретни мерки.

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Финансовото министерство разчита през 2027 г. да постъпят 800 млн. евро от временния данък върху свръхпечалбите. Ако приходите от него или от другите заложени мерки са по-ниски от очакваното, необходимата корекция ще е по-голяма, предупреждава съветът. Той препоръчва още сега да се уточни как ще бъдат ограничени разходите през 2028 и 2029 г., за да се компенсира отпадането на данъка.

При допусканията на Министерството на финансите допълнителната корекция през 2027 г. би била между 0,2 и 0,4% от БВП. По процедурата за прекомерен дефицит обаче Европейската комисия ще оценява изпълнението въз основа на собствената си прогноза, посочва Фискалният съвет.

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По-бавен растеж догодина и по-нисък дълг през 2029 г.

Без нови мерки икономическият растеж през 2027 г. се очаква да е 2,1%. При разгледаните варианти той би бил между 1,4 и 1,7%. Според съвета по-ранната корекция би ограничила нуждата от по-рязко свиване на разходите през 2028 г., когато се очаква икономиката да работи под потенциала си.

За целия период до 2029 г. съветът изчислява необходимите допълнителни мерки на 2,2 до 2,7% от БВП. При тях дефицитът през 2029 г. би бил между 2,4 и 2,8% от БВП, а държавният дълг би достигнал между 35,4 и 35,9% от БВП. В сценария без допълнителна корекция съветът изчислява дефицит от 5% и дълг от 40,4% от БВП към края на периода.

В становището си от 12 ноември Фискалният съвет препоръча трайно ограничаване на разходите с около 1,4 млрд. евро през 2027 г. В новия анализ тази оценка е долна граница. Ако корекция в такъв размер се направи само догодина, без последващи мерки, дефицитът през 2029 г. би останал около 4% от БВП. Народното събрание прие проектобюджета на първо четене на 25 ноември.