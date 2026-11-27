С луховете за скрити тунели под „Света София“ се носят от векове без особено категорични доказателства. Но нови реставрационни работи разкриха подземна мрежа от обширни коридори под величествената сграда - точно както подсказват градските легенди.

„Света София“ (на турски: Ayasofya-i Kebir Camii) е впечатляващ исторически паметник в Истанбул, Турция, с дълга и превратна история. Мястото съществува от IV век и дълго време е било дом на няколко християнски църкви. Последната от тях е построена през 537 г., преди да бъде превърната в джамия през 1453 г., след като тогавашен Константинопол е завладян от Османската империя.

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В самата сграда дори могат да се видят графити, издраскани от скучаещи викинги преди около 1000 години - но това е съвсем друга история.

Легенди за подземни тунели

Градските легенди твърдят, че някога под „Света София“ е имало поредица от подземни канали, свързани с Големия дворец на Константинопол и други важни сгради в града, които са образували масивен лабиринт от тунели под улиците на Истанбул.

През 30-те и 40-те години на XX век германският археолог Алфонс Мария Шнайдер също твърди, че под атриума на „Света София“ се крие подземна конструкция, но по-ранни проучвания сочат, че голяма част от нея е била разрушена през XVIII или XIX век, за да отстъпи място на нови строежи.

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Макар че тези слухове се смятаха за донякъде преувеличени, нов проект показва, че сградата наистина се издига над мрежа от подземни тунели, най-вероятно използвани като цистерни и канализация.

От началото на 2025 г. специалисти са работили в тесни и тъмни условия, за да разчистят около 300 тона пръст и отломки от подземната структура. След като наносът е изведен на повърхността, се е показал тунел с дължина 420 метра, сочат данни на турското Министерство на културата и туризма.

Оказват ли се верни легендите?

За щастие, последният проект показва, че изненадващо голяма част от подземните тунели все още могат да бъдат възстановени.

Според доклад, публикуван по-рано тази година, цялата подземна структура включва две големи правоъгълни пространства, разположени във формата на буквата „Г“. Вертикалната част на тази конструкция показва и най-малко четири по-тесни тунела, които се отклоняват хоризонтално.

Най-любопитното от всичко е, че има подсказки, че един от по-тесните тунели може да води към други точки в града, като двореца „Топкапъ“ и площад „Султанахмет“, което според доклада „би могло да бъде разкрито чрез всеобхватен археологически и реставрационен проект в мащаба на града“.

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„Идентифицирането на маршрута на подобна монументална подземна структура (...) в крайна сметка може да доближи градските легенди, вдъхновени от подземния свят на Истанбул, до реалността повече от всякога“, става ясно от доклада.

Изглежда ще трябва да почакаме още малко, за да разберем дали тези коридори наистина свързват сгради под древния мегаполис.