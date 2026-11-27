С елин Дион сподели трогателно послание по повод Деня на благодарността, в което направи равносметка на изминалата година и триумфалното си завръщане пред публика след тежката битка със заболяването си, съобщи People.

В публикация в Instagram на 26 ноември 58-годишната канадска звезда разкри за какво е най-признателна след период на сериозни здравословни изпитания:

„Този Ден на благодарността сърцето ми е изпълнено с благодарност. За любовта на семейството ми, непоколебимата подкрепа на феновете ми и невероятния дар да се завърна на сцената тази година. Благодарна съм отвъд думите си“, написа изпълнителката на My Heart Will Go On.

Зад кулисите на завръщането

Певицата, която през 2022 г. разкри, че страда от рядкото неврологично заболяване синдром на скования човек, подчерта, че появата ѝ отново на голямата сцена е била възможна благодарение на огромен екип от хора.

It's all coming back to her now. Céline Dion is celebrating this Thanksgiving with a heart full of gratitude. 🤍(📷: Getty) https://t.co/2QuHeyY3xk — E! News (@enews) November 27, 2026

„Завръщането ми на сцената след толкова много предизвикателства стана възможно благодарение на изключителен кръг от хора – моя медицински екип, личния ми екип, невероятните хора, които вдъхнаха живот на шоуто, и безброй други по света, чиито усилия, големи и малки, направиха този момент възможен“, добави Дион и благодари на почитателите си, които „никога не са спирали да вярват“.

Триумф в Париж след шест години пауза

През септември Дион даде старт на дългоочакваната си серия от концерти в парижката арена La Défense (Plenitude Arena). Резиденцията от 16 спектакъла приключи на 17 октомври с впечатляващ успех – по данни на Billboard певицата е продала 539 000 билета и е реализирала приходи от 125,5 милиона долара.

Това бяха първите ѝ пълноценни концерти от повече от шест години – предишната ѝ пълна изява на живо беше в Ню Джърси през май 2020 г., преди пандемията и диагнозата да принудят звездата да отмени турнето си.

Още в откриващата вечер на 12 септември в Париж Дион едва сдържа сълзите си секунди след началото на първата си песен и се обърна емоционално към публиката на френски и английски език: „Дадох обещание. Дадох обещание да се върна, да бъда отново на сцената. И ето ме – пея за вас и пея за себе си, пея живота!“