У краинската лазерна установка "Блиск" за първи път е свалила руски реактивен дрон тип "Геран". Но това не е първото лазерно оръжие на Украйна. На какво са способни тези системи и могат ли да станат масово явление, пише Deutsche Welle.

Украинската лазерна установка "Блиск" (бълг. блясък) е свалила руски реактивен дрон "Геран", съобщи на 25 ноември Серхий "Флеш" Бескрестнов, съветник на президента на Украйна, и публикува видео от поражението. "Наскоро боен лазер, инсталиран за защита на обект от критичната инфраструктура, за първи път в света свали реактивен дрон "Геран", написа той без да назовава мястото и датата на събитието.

Лазерното оръжие "Блиск" е разработено от компанията Carmine Sky - един от частните оператори в сферата на противовъздушната отбрана, които защитават критичната инфраструктура под командването на украинските ВВС.

Компанията в момента е концентрирана върху изпитанията, заявява пред ДВ техническият ѝ директор Руслан Думбадзе: "Събираме данни в бойни условия от действащия образец".

От Carmine Sky не разкриват колко установки "Блиск" вече работят. По данни на украинския сайт на BBC News, оръжието "Блиск" е прието на въоръжение в началото на ноември. Мощността на лазера е четири киловата, а обхватът - до един километър.

"Тризъбец", "Блиск" и не само

"Блиск" не е първата украинска лазерна установка и вероятно няма да е последната. По думите на Бескрестнов, няколко украински компании разработват лазери за противовъздушната отбрана. Най-известният предшественик е "Тризъбец" на компанията Celebra Tech. През декември 2024 година тогавашният командващ на Силите за безпилотни системи Вадим Суховски заяви, че Украйна е станала "петата страна, която може да каже, че притежава лазер". През април 2025 година бе показано видео от изпитанията, на което "Тризъбец" поразява наземна цел и ослепява камерата на дрон FPN. Тогава той бе представен като експериментално средство, най-вече срещу разузнавателните дронове.

През май 2026 година от Celebra Tech съобщиха, че лазерът преминава заключителни изпитания. Той можел да поразява дронове FPN на разстояние 800-900 метра, а разузнавателни дронове - до 1,5 км. От компанията казват също, че лазерът "практически е способен да достига цели на разстояние 5 км", което му позволява да сваля "Шахеди". Още през 2025 година сред характеристиките на лазерната установка бе посочено, че тя може да ослепява оптиката на дронове, ракети и самолети на разстояние до десет км.

Защо ѝ е на Украйна лазерно оръжие

Интересът към лазерното оръжие в Украйна се обяснява с икономиката на войната. Русия отдавна масово използва "Шахеди", а от есента - и реактивни дронове "Геран", които летят много по-бързо. Свалянето им с ракети е скъпо, а мобилните огневи групи и дроновете прехващачи все по-трудно могат да се противопоставят на бързите цели. Именно този е основният аргумент в полза на лазера, обяснява украинският авиационен експерт Анатолий Храпчински. Стабилната работа на тези комплекси "дава шанс за кардинално поевтиняване на стойността на самия изстрел и позволява да се прекратят разходите за използване на дефицитни и скъпи ракети срещу масови дронове", казва той пред ДВ.

Макар лазерното оръжие вече от половин век насам да се смята за перспективно, досега то е станало реалност на твърде малко места, казва главният редактор на технологичното издание AIN Олег Катков. По неговите думи, днес в света се използва само израелската Iron Beam, а в САЩ такива системи с мощност 30-50 киловата все още преминават опитна експлоатация.

Много или малко са четири киловата?

Израелската Iron Beam е с мощност около сто киловата и на този фон четирите киловата на "Блиск" изглеждат скромни. Но не би било коректно да се сравняват само киловатите, казва пред ДВ специалистът по лазерни технологии Олексий Кагляк. Решаващо значение има плътността на мощността на излъчване, т.е. колко може да се смали петното на лъча в целта. "Ако тези четири киловата могат да се фокусират в малка точка, въздействието им ще е интензивно - въпросът е във фокусирането на разстояние."

Кагляк посочва също така, че цифрите могат да означават различни неща. Производителят може да посочи или мощността на самия лъч, или мощността, която се потребява от цялата инсталация, включително захранването и охлаждането. А това е голяма разлика, понеже коефициентът на полезно действие на съвременните лазери е около 30 процента. Т.е. ако цялата потребявана от системата мощност е 100 киловата, мощността на лазерния лъч не е повече от 30 киловата, обяснява специалистът.

Лазерът има между шест и осем секунди за поразяването на целта

Най-трудното е лъчът на лазера да бъде удържан върху бързата цел, изтъква Кагляк. Защото ако дронът просто прелети през лъча, енергията може да не се окаже достатъчна, за да бъде повреден - затова целта трябва да се съпровожда.

Храпчински прави следните изчисления с какво време разполага "Блиск". Реактивните дронове "Геран" летят със скорост 450-550 км/час, т.е. 125-150 м/сек. При това положение на дистанция от километър установката разполага едва с 6-8 секунди. "Ако се има предвид поне секунда за стабилизацията на петното и 3-4 секунди за самия изстрел при мощност четири киловата, на комплекса фактически му остава право само на един гарантиран опит по една скоростна цел", казва експертът.

Но лазерът не трябва непременно да унищожи целта - дори установките с по-малка мощност могат да ослепяват оптиката и да провалят атаката на дроновете, които се насочват с помощта на камери и машинно зрение, обяснява Олег Катков.

Кагляк и Храпчински от своя страна изтъкват, че лошото време е ограничаващ фактор при използването на лазерите. Дъждът, снегът, мъглата и облаците разсейват лъча и влошават фокусирането, поради което лазерът никога няма да стане единствена основа на противовъздушната отбрана. Когато времето е лошо, основното натоварване ще се поема от зенитната артилерия, от ракетите и дроновете прехващачи, казват експертите.

Още е рано да се говори за серийно производство

"Лазерните технологии са много сложни и скъпи", подчерта президентският съветник Бескрестнов, говорейки за поразяването на цели с тяхна помощ и предупреждавайки да не се правят прибързани изводи.

Един от проблемите, назовани от експертите, са компонентите - Украйна зависи от вноса от Китай и други страни, по-конкретно що се отнася до лазерните диоди и оптичните влакна, както и до термовизионните матрици и високопрецизните задвижвания. При това вносният компонент може да бъде внесен без мито и ДДС, докато украинската част се продава с 20 процента ДДС, което оскъпява крайния продукт.

Според Олег Катков обаче зависимостта от вноса не е критична - масовото производство, според него, ще зависи от военните. "Щом бъде доказано, че тези системи са ефективни, те ще започнат да се търсят и ще се появят множество компании, които ще предлагат свои решения", обяснява той. Въпросът не е в цената, а в това, че военните трябва да са сигурни във функционалността на системата.