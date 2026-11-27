Н ай-дългите автобуси в историята на София вече са в града. Това съобщи столичният кмет Васил Терзиев в официалния си профил във Facebook, където публикува и видео на новите превозни средства.

В столицата са пристигнали първите 25 от общо 42 автобуса модел Mercedes-Benz CapaCity. Те са с дължина от 19,7 метра и разполагат с капацитет от минимум 165 пътници.

Новите машини ще бъдат пуснати по едни от най-натоварените автобусни линии в София - 204 и 280. Автобусите са нископодови, климатизирани и оборудвани с четири широки врати, което цели да осигури повече места и по-удобно пътуване за столичани.

По думите на Васил Терзиев останалите 17 автобуса от доставката ще пристигнат в София до пролетта. С пълното обновяване на състава Столичната община ще може да изведе от движение най-старите високоподови автобуси без климатизация, които все още се движат по улиците на града.