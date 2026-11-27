С тотици хиляди хора остават без електричество, след като тежки метеорологични условия връхлетяха и двете крайбрежия на Съединените щати по време на празника за Деня на благодарността, пише ВВС.

Източните райони бяха ударени в четвъртък от мощна буря, която донесе силни ветрове, проливни дъждове и крайбрежни наводнения. В петък сутринта Пенсилвания остана най-тежко засегнатият от прекъсванията на тока щат, сочат данните на сайта за мониторинг Poweroutage.us.

Мощна буря отложи парада за Деня на благодарността в Ню Йорк за първи път в историята му

Прогнозите сочат, че условията вече ще се подобряват, въпреки че Националната метеорологична служба предупреждава, че това ще отнеме известно време. Западното крайбрежие също беше засегнато от отделни бури.

Thanksgiving Storm Hits US East Coast 🌧️⚡ Over 800,000 homes without power, 400+ flights cancelled, 2,200+ delayed. Macy's Parade postponed for the first time ever, now on Saturday. NY & NJ declare State of Emergency. Stay safe, stay indoors. 🙏 #Thanksgiving #Storm #USA #BreakingNews #MacyParade — CSB News USA (@csbnewsus) November 27, 2026

Проблемите с въздушния трафик продължават, като и в петък се съобщава за стотици нови закъснения и отменени полети. Очаква се денят отново да бъде изключително натоварен за пътуващите.

Повече от 2500 полета в рамките на САЩ, както и пристигащи и заминаващи от страната, са закъснели в четвъртък, а над 450 са били отменени, показват данните на Flightaware.com.

Пътник разказа пред Би Би Си, че е бил блокиран на нюйоркското летище „Ла Гуардия“ в продължение на 13 часа, докато се е опитвал да отлети при приятели в Чикаго за Деня на благодарността.

Освен транспортния хаос, последиците са мащабни по цялото Източно крайбрежие, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще обмисли отпускането на спешни финансови средства.

Мостове в Мериленд бяха затворени заради силните ветрове, а големи вълни заляха плажовете в Делауеър и водата достигна крайбрежните алеи.

В най-дъждовния Ден на благодарността в историята на Вашингтон, приливните води нахлуха и наводниха пистите на националното летище „Роналд Рейгън“.

Hundreds of thousands still without power after storms hit US on Thanksgiving https://t.co/LhxzqOA7ua — BBC News (UK) (@BBCNews) November 27, 2026

Броят на домакинствата, останали без ток, достигна пик от близо един милион в четвъртък вечерта, като най-сериозно засегнати бяха Пенсилвания, Вирджиния, Мериленд и Ню Джърси.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро заяви, че комуналните дружества работят неуморно за възстановяване на електрозахранването. В Мериленд властите призоваха близо два милиона потребители да ограничат консумацията на вода само до най-необходимите нужди заради „периодични прекъсвания на тока“.

В части от източните щати, включително Ню Йорк, е обявено извънредно положение. Организаторите на ежегодния парад на веригата магазини „Мейсис“ за Деня на благодарността в Ню Йорк също отложиха емблематичното събитие за събота.

На Западното крайбрежие основното притеснение беше свързано с изключително високите приливи и произтичащия от тях риск от наводнения.

В Сан Диего и Лос Анджелис по-рано през седмицата бяха отчетени приливи от над 2,4 метра (8 фута), а посетителите на плажовете бяха посъветвани да избягват крайбрежните зони.

Железопътният превозвач Amtrak Pacific Surfliner, чиито влакове се движат по крайбрежието на Калифорния, отмени няколко композиции заради „подмиване на релсовия път вследствие на високите приливи“, съобщиха от компанията в социалните мрежи.

Драматични кадри от Орегон показаха как мъж и куче са отнесени в морето от мощна приливна вълна, но и двамата са се разминали без наранявания, съобщиха от полицията.

В Маями закъсненията на полетите продължиха и в четвъртък, след като предната вечер товарен самолет на компанията FedEx излезе извън пистата. Инцидентът наложи временното затваряне на всички писти на летището с изключение на една.

В изявление на FedEx за американските медии се потвърждава, че един от полетите на компанията е „имал проблем при кацането“. Няма данни за пострадали, а Федералната авиационна администрация разследва случая.

Служител на летището, пожелал анонимност пред американския партньор на Би Би Си – Си Би Ес Нюз, посочи като възможна причина дъждовните метеорологични условия.

Американската автомобилна асоциация прогнозира, че 81,5 милиона американци ще изминат поне 80 километра (50 мили) от домовете си за празника в рамките на седемдневен период.