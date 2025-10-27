Тръмп пристигна в Япония

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

А мериканският президент Доналд Тръмп пристигна днес в Япония – втора спирка от няколкодневната му обиколка в Азия, съобщи фотограф от Франс прес, пътуващ на борда на президентския самолет.

Тръмп заяви по-рано днес, че няма търпение да се срещне с новата японска премиерка Санае Такаичи, предаде Ройтерс.

Тръмп каза това пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър форс едно", на път за Япония.

Президентът окачестви Такаичи като "голям съюзник" на покойния японски премиер Шиндзо Абе.

"Нямам търпение да се срещна с новия премиер. Чух феноменални неща", каза американският лидер.

Love the guy with the sword salute as President Trump leaves and heads for Japan pic.twitter.com/1ZRa04vob2 — Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) October 27, 2025

След Япония Тръмп ще отпътува за Южна Корея, където в четвъртък ще има среща с китайския си колега Си Цзинпин, припомня Франс прес. Двамата биха могли да подпишат търговско споразумение по време на тази среща.

Същевременно днес беше назначен нов временно изпълняващ длъжността американски посланик в Южна Корея, предаде Ройтерс. Това е Кевин Ким, който преди това е бил високопоставен дипломат в Бюрото за Източна Азия и Тихоокеанските въпроси към Държавния департамент и заместник помощник секретар за Япония, Южна Корея и Монголия.