Свят

Тръмп пристигна в Япония

След Япония Тръмп ще отпътува за Южна Корея, където има среща с китайския си колега Си Цзинпин

Обновена преди 1 час / 27 октомври 2025, 07:41
Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж

Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж
Китайският външен министър призова за край на търговските войни

Китайският външен министър призова за край на търговските войни
10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон
Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще
Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента

Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента
Руската ПВО свали 40 дрона над Москва, затвориха две летища

Руската ПВО свали 40 дрона над Москва, затвориха две летища

"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация
Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус

Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус

А мериканският президент Доналд Тръмп пристигна днес в Япония – втора спирка от няколкодневната му обиколка в Азия, съобщи фотограф от Франс прес, пътуващ на борда на президентския самолет.

Тръмп заяви по-рано днес, че няма търпение да се срещне с новата японска премиерка Санае Такаичи, предаде Ройтерс.

Тръмп каза това пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър форс едно", на път за Япония.

Президентът окачестви Такаичи като "голям съюзник" на покойния японски премиер Шиндзо Абе.

"Нямам търпение да се срещна с новия премиер. Чух феноменални неща", каза американският лидер.

След Япония Тръмп ще отпътува за Южна Корея, където в четвъртък ще има среща с китайския си колега Си Цзинпин, припомня Франс прес. Двамата биха могли да подпишат търговско споразумение по време на тази среща.

Същевременно днес беше назначен нов временно изпълняващ длъжността американски посланик в Южна Корея, предаде Ройтерс. Това е Кевин Ким, който преди това е бил високопоставен дипломат в Бюрото за Източна Азия  и Тихоокеанските въпроси към Държавния департамент и заместник помощник секретар за Япония, Южна Корея и Монголия. 

Вижте повече в нашата галерия:

Тръмп отпътува от Малайзия за Япония
14 снимки
Тръмп отпътува от Малайзия за Япония
Тръмп отпътува от Малайзия за Япония
Тръмп отпътува от Малайзия за Япония
Тръмп отпътува от Малайзия за Япония
Източник: БТА, Габриела Големанска    
Доналд Тръмп Азиатско турне Япония Южна Корея Малайзия Си Цзинпин Търговско споразумение Император Нарухито Санае Такаичи Американски посланик
Последвайте ни

По темата

Повдигнаха нови обвинения на варненския кмет Благомир Коцев

Повдигнаха нови обвинения на варненския кмет Благомир Коцев

Участник от

Участник от "Игри на волята" се ожени на магическа горска церемония

Разследват случай на 9-месечно бебе с фрактура на черепа след падане от легло

Разследват случай на 9-месечно бебе с фрактура на черепа след падане от легло

Тръмп: Путин трябва да сложи край на войната, а не да извършва изпитания на ракети

Тръмп: Путин трябва да сложи край на войната, а не да извършва изпитания на ракети

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

carmarket.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 16 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 15 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 16 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 17 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

България Преди 4 минути

Развитието на енергийните общности в България се сблъсква с редица предизвикателства, показва анализ

<p>Министър Гуцанов коментира бюджета за следващата година</p>

Министър Гуцанов за бюджета за 2026: Ще направим всичко възможно да няма ощетени слоеве

Свят Преди 15 минути

По думите му не е имало случай, в който да не се стигне до разбиране по тези теми

Ограничено е движението по пътя към Рилския манастир

Ограничено е движението по пътя към Рилския манастир

България Преди 40 минути

Водачите се призовават да шофират внимателно и да се съобразяват с въведената организация на движение

Полетът на „летящия Чернобил“: Путин възкресява опасната мечта за оръжие без граници

Полетът на „летящия Чернобил“: Путин възкресява опасната мечта за оръжие без граници

Свят Преди 57 минути

Руският главен генерал Валерий Герасимов съобщи на Путин, че ракетата е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа по време на теста на 21 октомври

Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно

Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно

България Преди 1 час

По отношение на инфекциозните заболявания – към момента от респираторните се регистрира основно COVID, обясни директорът на НЦЗПБ

Снимката е илюстративна

Хиляди подводни НЛО край САЩ: Тревога в американския флот

Любопитно Преди 1 час

Щатите на САЩ с най-много докладвани наблюдения на Неидентифицирани подводни обекти (НПО) са Калифорния (389) и Флорида (306)

<p>Рубио: Ударът на Израел в Газа не нарушава примирието</p>

Рубио: Израелският удар срещу Газа не нарушава прекратяването на огъня

Свят Преди 1 час

Американският държавен секретар добави, че Израел не се е отказал от правото си на самоотбрана в рамките на споразумението

<p>Тежка катастрофа на Цариградско &ndash; кола падна от мост</p>

Автомобил падна от мост на "Цариградско шосе“ в София, колата е премазана

България Преди 1 час

Няма официална информация за състоянието на пътувалите в автомобила

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

България Преди 1 час

Фирми кредитори системно атакуват клиенти с оферти за нови заеми

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

България Преди 1 час

Мечетата са седемгодишни брат и сестра

72-годишен мъж загина след нападение от бик в Старозагорско

72-годишен мъж загина след нападение от бик в Старозагорско

България Преди 1 час

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип

Кои са любимите марки коли на депутатите?

Кои са любимите марки коли на депутатите?

България Преди 1 час

Имуществените декларации на народните представители разкриват кои са най-предпочитаните модели, както и кои депутати имат най-много регистрирани на тяхно име

<p>Над&nbsp;30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България</p>

Министър Гуцанов: Над 30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България

България Преди 1 час

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

България Преди 2 часа

Колко са парите в брой на българските депутати и кой има най-много пари в кеш

Колко дължат депутатите?

Колко дължат депутатите?

България Преди 2 часа

Всяка година българските народни представители са задължени да подават имуществени декларации

13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

Свят Преди 2 часа

Заподозреният заяви, че възпроизвежда насилствените сцени на убийство, които е виждал във филми и онлайн игри

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Иде "сиромашкото" лято

sinoptik.bg
1

Две нови мечки в парка в Белица

sinoptik.bg

Българката Александра Калита е новата Мисис Вселена 2025

Edna.bg

Тишината преди бурята в двореца: Как принц Уилям сложи край на търпението си

Edna.bg

ФИФА нанесе неприятен удар по Ботев Пловдив, клубът ще съди Зингаревич

Gong.bg

Григор Димитров с най-слабо класиране в световната ранглиста от шест години

Gong.bg

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София, трима 19-годишни са ранени (СНИМКА)

Nova.bg

Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg