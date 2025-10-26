В присъствието на Тръмп: Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за мир

Л идерите на Тайланд и Камбоджа подписаха в малайзийската столица Куала Лумпур разширено споразумение за прекратяване на огъня в присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се намеси през юли, за да сложи край на кървавия им петдневен граничен конфликт, предаде Ройтерс.

Тайланд и Камбоджа се споразумяха да не разполагат допълнителни войски по границата си

Документът скрепя примирието, договорено от двете страни преди 3 месеца, когато Тръмп ги призова да сложат край на конфликта, тъй като иначе рискуват търговските им преговори с Вашингтон да бъдат замразени.

Споразумението бе сключено от премиерите на Камбоджа - Хун Манет, и на Тайланд - Анутин Чарнвиракул.