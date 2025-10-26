Песков: Некоректно е да се говори за "отменяне" на срещата между Путин и Тръмп, тъй като нямаше дата за нея

Р усия и САЩ не определиха конкретни дати за отложената среща на върха в Будапеща, поради което е неправилно да се говори за "отменяне" на преговорите. Това заяви говорителят на руския президент Путин Дмитрий Песков в интервю за журналиста Павел Зарубин.

"Нека припомня, че нямаше конкретна договореност за каквито и да било дати за срещата на върха, така че да се твърди, че тя е била отменена, е неправилно", каза Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

"Една руско-американска среща на върха изисква сериозна подготовка. Президентите не могат да се срещат единствено заради самата среща, не могат просто да си губят времето и те открито казват това. По тази причина дадоха указания (на външните министри) Лавров и Рубио да подготвят този процес. Процесът е сложен и наистина е необходимо да се свърши доста "домашна работа" за създаване на условия за такава среща на върха", обясни Песков.

В събота вечер президентът на САЩ Доналд Тръмп отново каза, че не иска да "си губи времето" със среща със своя руски колега Владимир Путин, ако няма изгледи за сключване на споразумение за слагане на край на войната в Украйна, предаде Франс прес.

Във вторник Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин след тази в Аляска през август. Причината, по думите му, са разминаванията в позициите за войната в Украйна.

Сега президентът на САЩ повтори тази позиция на път за Катар, където самолетът му спря за презареждане, преди да продължи към Малайзия, където днес присъства на среща на върха на Асоциация на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

"Трябва да знам, че ще постигнем споразумение", каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One в отговор на въпрос какво би могло да го убеди да се срещне отново с Путин.

"Няма да си губя времето. Винаги съм имал чудесни отношения с Владимир Путин, но това беше много разочароващо", добави той, имайки предвид опитите за уреждане на руско-украинския конфликт.