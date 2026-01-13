Доналд Тръмп санкционира всички търговски партньори на Иран

Т ръмп обяви 25% мито върху стоки от всички страни с търговски връзки с Иран в понеделник, 12 януари, докато правозащитни организации съобщават, че над 600 протестиращи са били убити за три седмици антиправителствени протести. Иранският външен министър заяви, че Техеран е отворен за разговори с Вашингтон, но остава „подготвен за война“, пише ВВС.

Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за широк спектър от тайни и военни средства за използване в Иран, съобщиха двама служители на Министерството на отбраната пред американския партньор на ВВС, CBS News.

Далекобойни ракетни удари остават опция за потенциална американска интервенция, но служители на Пентагона са представили и кибер операции, както и психологически кампании като възможни отговори, твърдят източниците.

Очаква се екипът по национална сигурност на Тръмп да проведе среща в Белия дом във вторник, 13 януари, за да обсъди опциите за Иран, съобщиха източниците, но не е ясно дали самият президент ще присъства. Американският президент по-рано заяви, че военните му претеглят „много силни опции“ за намеса, ако бъдат убити още протестиращи. Тръмп каза, че иранските лидери са му се обадили „да преговарят“, но добави, че САЩ „може да се наложи да действат преди среща“.

Разочарованието от срива на иранската валута и икономическото лошо управление прерасна в криза на легитимността за Върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей.

В понеделник прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит заяви, че ирански служител също се е свързал със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, добавяйки, че публичната позиция на Техеран е „доста [различна] от съобщенията, които администрацията получава частно“. Въпреки това, тя предупреди, че президентът на САЩ е „безстрашен да използва военни опции, ако и когато сметне за необходимо“.

Двамата източници, които поискаха анонимност, за да обсъждат въпроси на националната сигурност с CBS, заявиха, че всяка американска военна реакция в Иран вероятно ще включва въздушна мощ, но че планиращите също така разглеждат възможности за нарушаване на иранските командни структури и комуникации. САЩ призоваха своите граждани в Иран да напуснат или да имат план за напускане на страната, който не изисква помощ от правителството на САЩ.

Хаменей обвини САЩ в „измама“ и разчитане на „предателски наемници“, като същевременно похвали организираните от държавата проправителствени митинги, проведени в Иран в понеделник. Той каза, че „иранската нация е могъща, осъзнава и познава враговете си и присъства на всяка сцена“. Държавните медии съобщиха, че големи тълпи са се събрали в няколко града след призиви за проправителствени демонстрации. Би Би Си Персия е видяла текстови съобщения, канещи хора в страната да присъстват на тези демонстрации, като същевременно ги предупреждават да не участват в антиправителствени протести.

Отделно в понеделник Тръмп заяви в платформата си Truth Social, че ще наложи 25% мито върху стоки от страни, които „правят бизнес“ с Техеран, без да дава подробности. „Тази заповед е окончателна и заключителна“, добави той. Иран, който вече е под строги американски санкции, е изправен пред сриваща се валута и инфлация, която е повишила цените на храните със до 70%. Храната съставлява около една трета от иранския внос, а по-нататъшни ограничения, причинени от митата, биха могли да влошат недостига и разходите.

Белият дом не предостави допълнителна информация за митата. Китай е най-големият търговски партньор на Иран, следван от Ирак, Обединените арабски емирства, Турция и Индия. Този ход може да окаже по-голям натиск върху Техеран, тъй като иранското правителство ескалира репресиите срещу антиправителствените демонстрации.

Междувременно Реза Пахлави, син на последния ирански шах, който живее в изгнание в САЩ, призова Тръмп да се намеси „по-скоро“, за да ограничи броя на загиналите сред протестиращите. В интервю за CBS News Пахлави заяви, че сегашното иранско правителство „се опитва да подведе света да си мисли, че е готово да преговаря отново“. Той описа Тръмп като „човек, който мисли това, което казва, и казва това, което мисли“ и който „знае какво е заложено на карта“. „Мисля, че президентът трябва да вземе решение доста скоро“, каза Пахлави.

Най-малко 648 протестиращи в Иран са били убити, включително девет души под 18 години, според базираната в Норвегия правозащитна организация Iran Human Rights (IHRNGO). Източници от Иран съобщиха на Би Би Си, че броят на загиналите може да е много по-висок. Би Би Си и повечето други международни новинарски организации не могат да отразяват от вътрешността на Иран. Прекъсването на интернет от четвъртък вечер затрудни получаването и проверката на информация.