Политически обрат: Тръмп атакува демократите за решения, които сам е прилагал

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп отправи ясен призив към избирателите: той ще ги спаси от политиките на демократите, които, според него, застрашават тяхното финансово състояние, сигурност и свобода.

Но ето какво пропуска да каже - понякога самият той е подкрепял същите тези политики.

Представяме ви шест случая, в които Тръмп или негови говорители остро критикуваха демократите за решения, които самият той е прилагал по време на първия си президентски мандат.

Насърчаване на разнообразието при наемане на кадри във Федералната авиационна администрация (FAA)

Часове след сблъсъка между военен хеликоптер на САЩ и пътнически самолет на American Airlines над река Потомак на 29 януари, при който загинаха 67 души, Тръмп обвини своите предшественици за политиките им по отношение на разнообразието при наемане на кадри, включително наемането на хора с увреждания.

Но по време на първия си мандат Тръмп запази същата програма за наемане на хора с увреждания.

Какво каза Тръмп?

„Промених политиката на Обама (за наемане на ръководители на въздушното движение)… А после Байдън я върна.“ (Това твърдение беше оценено като невярно.)

Какво направиха Обама и Байдън?

През 2010 г. администрацията на Обама издаде изпълнителна заповед, с която задължи федералните агенции да наемат повече хора с увреждания. Федералната авиационна администрация (FAA) включи тази политика в програмата си за разнообразие.

Какво направи Тръмп?

През 2019 г. FAA обяви програма за наемане на 20 души с увреждания, включително от същите групи, срещу които по-късно Тръмп отправи критики. В съобщение от 11 април 2019 г. агенцията подчерта, че една от основните ѝ цели е „да идентифицира конкретни възможности за хора с увреждания, да ги подкрепи и да улесни интеграцията им в по-разнообразна и приобщаваща работна сила“.

Какво направи Тръмп след завръщането си в Белия дом?

На 21 януари 2025 г. той подписа изпълнителна заповед за премахване на политиките за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване при наемане на работа, като нареди връщане към „недискриминационно, базирано на заслуги наемане“.

Забраната на TikTok

През 2024 г. Тръмп разкритикува Байдън за намерението му да забрани TikTok, но по време на първия си мандат самият той се опита да направи същото.

Какво каза Тръмп?

„Обичаме TikTok. Ще спася TikTok. Байдън иска да го забрани.“

Какво направи Байдън?

През април Байдън подписа двупартиен закон, който да забрани TikTok в САЩ, освен ако приложението не бъде продадено на американска компания.

Какво направи Тръмп?

На 6 август 2020 г. Тръмп подписа изпълнителна заповед 13942 за забрана на TikTok с мотива, че приложението представлява риск за националната сигурност. На 20 януари 2024 г. обаче той подписа нова заповед за временно спиране на забраната за 75 дни.

Масовото избиване на кокошки

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обвини администрацията на Байдън за високите цени на яйцата, като заяви, че това е следствие от масовото избиване на кокошки, наредено от правителството.

Какво каза Левит?

„Администрацията на Байдън нареди масовото избиване на над 100 милиона кокошки, което доведе до недостиг на яйца.“ (Оценката на това твърдение беше „частично вярно“.)

Какво направи Байдън?

Убиването на птици се извършва, за да се ограничи разпространението на птичи грип и да се защити селскостопанската индустрия. Тази практика е законно регламентирана от 2002 г.

Какво направи Тръмп?

През май 2017 г. Министерството на земеделието на САЩ актуализира плана за справяне с птичия грип, като запази правилото за бързо избиване на заразени птици. През март 2017 г. по време на огнище на птичи грип в САЩ бяха унищожени 253 000 птици.

Пренасочване на средства от FEMA за мигранти

През октомври 2024 г. Тръмп заяви, че администрацията на Байдън е отклонила 1 милиард долара от Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA), за да ги използва за мигранти.

Какво каза Тръмп?

„От FEMA бяха откраднати 1 милиард долара за нелегални мигранти. Сега FEMA е фалирала.“ (Оценено като невярно твърдение.)

Какво направи Байдън?

Конгресът предостави отделно финансиране за подпомагане на мигрантите, което не засягаше основния бюджет на FEMA за природни бедствия.

Какво направи Тръмп?

През 2019 г. Министерството на вътрешната сигурност обяви, че ще пренасочи 155 милиона долара от бюджета на FEMA за усилия, свързани с имиграцията.

Транссексуална грижа за затворници

Тръмп обвини Камала Харис, че подкрепя финансирането на операции за смяна на пола в затворите, но подобна политика съществуваше и по време на неговия мандат.

Какво каза Тръмп?

„Харис подкрепя операции за смяна на пола за затворници и нелегални мигранти, финансирани от данъкоплатците.“ (Оценено като „предимно вярно“.)

Какво направи Тръмп?

Министерството на правосъдието през 2018 г. призна законовото задължение да предоставя медицинска помощ на транссексуални затворници.

Временно настаняване на пострадали от урагани

Тръмп обвини Байдън, че е принудил 2 000 жители на Северна Каролина да напуснат временните си убежища след ураган.

Какво направи Байдън?

FEMA предостави три седмици предизвестие на засегнатите семейства, преди да ги изведе от хотелите.

Какво направи Тръмп?

През 2018 г. FEMA при неговото управление прилагаше същите критерии за преразглеждане на допустимостта за временни убежища.

