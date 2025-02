Осъществим ли е планът на Доналд Тръмп за Газа

С АЩ да поемат контрола над Газа, а палестинците, живеещи там, да бъдат разселени в Египет и Йордания – с това свое предложение американският президент Доналд Тръмп предизвика международен скандал и вълна от недоволство. Идеята си той представи след среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Очаквано, тя беше категорично отхвърлена от „Хамас“. Това се случва в момент, в който се очакват преговорите за втория етап от мирното споразумение между организацията и Тел Авив. За самите палестинци, думите на Тръмп събудиха спомена за принудителното им изселване през 1948 г. – период, който те наричат „Накба“ или „катастрофа“. Представители на ООН напомниха на американския президент, че не може и да става дума за извършването на етническо прочистване, а според ЕС „единственият път към мира“ минава през създаването на две държави. Въпросът, който всички си задават в момента, е дали Тръмп ще се опита да осъществи своя план? По темата разговаряхме с четирима експерти, които следят отблизо случващото се в Близкия изток. Ето какво заявиха те специално за Vesti.bg:

As jarring as Tuesday's proposal about Gaza may have been, it wasn’t necessarily surprising given President Trump's biography. https://t.co/pKwNYEMfak

Аталия Омер – политолог и експерт по въпросите, свързани с близкоизточния мирен процес

Планът на Тръмп е силно обезпокоителен. Неговата администрация на практика предлага да бъде извършено етническо прочистване – нещо, което е очевидно нарушение на международното право. Арабските страни няма да бъдат безмълвни свидетели на случващото се, няма да капитулират пред намеренията на Тръмп. Освен това, на всички е пределно ясно, че палестинците няма да се съгласят да напуснат доброволно своите родни земи. Планът представлява пълно незачитане на техните политически претенции, а освен това се опитва да раздели палестинците в Газа от онези, които живеят на Западния бряг или в Източен Йерусалим. Ситуацията е изключително напрегната, а с подобни изказвания Тръмп прави още по-сложно постигането на траен мир в Близкия изток.

Доун Чати – професор по международни отношения от Оксфордския университет

Тръмп предлага да направи това, което друг американски президент – Удроу Уилсън, се опитал да осъществи, но не получил разрешение от Конгреса на САЩ. През 1920 г. той поискал от Обществото на народите да получи мандата за управление на Палестина. Такива претенции имали и Франция и Великобритания. Местните жители били готови да приемат предложението за американския мандат – нещо, което е засегнато в прословутата кореспонденция между Хюсеин и Макмеън, водена през 1916 г., в която се обсъждат условията, при които Лондон би признал арабската независимост след края на Първата световна война. Бих искала да припомня и още нещо – през юни 1919 г. американската комисия Кинг-Крейн посетила Сирия, за да проучи мнението на тамошното население за бъдещето на района. Основният въпрос днес е дали Тръмп може да осъществи плана си? Разбира се, че не. Основната причина за това отново е Конгресът, който няма как да одобри отпускането на огромните суми, необходими за превръщането на Газа в „Ривиерата на Близкия изток“. В интерес на истината, въпросната идея е на Джаред Къшнър, съпругът на дъщерята на президента Иванка Тръмп. Устройствените планове са изготвени още преди 8 – 9 години. Ако Доналд Тръмп действително иска да поеме контрола над Газа, това няма как да се случи без започването на мащабна военна операция. Готов ли е на подобен ход? Ще предпочете ли войната пред мира? За мен, отговорът е ясен – Тръмп за пореден път прави гръмко изказване, без да има намерение да подкрепи думите си с конкретни действия.

Press Secretary Karoline Leavitt said Wednesday that President Trump has not committed to sending troops to war-torn Gaza, and that he will not spend U.S. funds rebuilding it. Trump’s comments suggesting otherwise the previous day inflamed the region. https://t.co/JoHQx6jhBZ