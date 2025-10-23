България

Над 40 компании искат да построят новия терминал на летището в София

Интересът е рекорден за инфраструктурен проект у нас

23 октомври 2025, 11:20
Над 40 компании искат да построят новия терминал на летището в София
Източник: Георги Димитров/Vesti

П овече от 40 международни и български компании вече са заявили интерес за изграждането на новия терминал 3 на летище "Васил Левски" в София. Това заявиха от "СОФ Кънект" - концесионер на аеропорта. Интересът е рекорден за инфраструктурен проект у нас. Търгът бе обявен на 30 юни, като срокът за заявяване на интерес е бил 15 октомври, съобщи 24 Часа.

Компанията ще вложи 450 млн. лева, като предвижда и допълнителни инвестиции за оборудване от 50 млн. лева, трябва да е готов през април 2031 г.

"Това е най-мащабният проект за развитие на публичната инфраструктура, който предстои да се реализира в страната през следващите пет години. Убедени сме, че към него ще проявят интерес компании с доказана експертиза и успешно реализирани големи инфраструктурни проекти, за да може през 2031 г. България да има лeтище от световна класа”, каза Хесус Кабайеро - главен изпълнителен директор на “СОФ Кънект”, при обявяване на търга.

Задачата включва изграждане на нов терминал с площ от 60 000 кв. м, кoйто да бъде свързан със съществуващата сграда на терминал 2, като целта е да се увеличи годишният капацитет на пътниците от 7 милиона на 20 милиона.

Това включва нови зони за пристигащи и заминаващи пътници, централизиран пункт за проверка “Сигурност”,
офиси и обслужващи помещения за ползвателите на летището, пътнически ръкав, търговски зони.

Модернизацията на сградата на съществуващия терминал 2 включва разширяване на търговските площи и зоната след проверка “Сигурност”. Предвижда се ремонт и обновяване на съществуващите летищни системи.

Предвиждат се промени по техническата инфраструктура с цел осигуряване на капацитет за бъдещото разширение.

При модернизацията на терминал 2 ще се въвеждат стандартите на Skytrax за 5-звездно регионално летище -
дигитални, достъпни и сетивно ориентирани решения, се казва в първоначалното обявление. Предвижда се
изграждане на нов транспортен център от 9000 кв. метра с 21 паркоместа за автобуси и прилежаща
инфраструктура, както и разширение на зоната за достъп до терминала.

 

Строителните работи по новия терминал ще са в близост до терминал 2. Поетапното изпълнение трябва да
осигури непрекъсната работа, ниво на обслужване на пътниците, безопасност и капацитет. Съществуващата
наземна инфраструктура като паркинги, пътища за достъп и зони за движение на пътниците трябва да остане функционираща през целия период на строителство.

Следващите стъпки по тръжната процедура е публикуване на документи за предварителна квалификация на
компаниите. Това се очаква да се случи в началото на ноември. След това от “СОФ Кънект” ще определят кои
покриват критериите и дали са квалифицирани да изпълнят поръчката. По време на тази фаза все още не се
подават оферти.

 

Източник: 24 Часа    
Летище София Терминал 3 Инфраструктурен проект СОФ Кънект Инвестиции Модернизация на летището Пътнически капацитет Търг за строителство Изграждане на нов терминал Летище от световна класа
