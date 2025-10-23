Скот Бесънт: Путин не беше "нито честен, нито откровен" с Тръмп

В ладимир Путин не беше "нито честен, нито откровен" с Доналд Тръмп, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, като оправдаваше налагането на нови икономически санкции срещу Русия, предаде Франс прес.

Тръмп: Разочарован съм от Путин

"Президентът Путин не беше нито откровен, нито честен на преговорите, както бяхме се надявали", заяви министърът в интервю за телевизия "Фокс бизнес". Американският президент е "разочарован от настоящото състояние на преговорите" за войната в Украйна, отбеляза той.

В началото на своя мандат, Тръмп многократно изразяваше желание за по-конструктивен диалог с Москва, споделяйки, че е имал "много добри отношения" с Путин. Част от предизборната му кампания включваше обещанието, че ще прекрати войната между Украйна и Русия за 24 часа - конфликт, който Тръмп подчерта, че не би се случил, ако той беше президент вместо Джо Байдън.

Тези първоначални обещания не дадоха резултат. Още преди Тръмп да встъпи в длъжност, САЩ вече бяха наложили икономически санкции срещу Русия – мерки, предприети от администрацията на Барак Обама в отговор на действията на Москва в Източна Украйна и Крим. Тези санкции бяха насочени към ключови сектори като енергетиката, финансите и отбраната, целящи да окажат натиск върху Кремъл.С течение на времето, разочарованието на Доналд Тръмп от липсата на напредък в разрешаването на украинската криза и от начина, по който Владимир Путин водеше преговорите, нарастваше. Американският президент публично заяви, че е "разочарован" от руския си колега и че "просто не желае да сложи край на войната в Украйна".

Риториката се засили, като Тръмп заплаши с въвеждането на "високи мита и санкции върху всички стоки, които Русия продава в САЩ", ако не се постигне споразумение. Той дори изрази, че е "вбесен" и "много ядосан" от руската позиция, като ясно заяви, че няма да отменя съществуващите санкции преди постигане на мир в Украйна.От своя страна, Кремъл, чрез говорителя Дмитрий Песков, последователно отхвърляше американските заплахи, заявявайки, че не вижда "нищо ново" в тях и подчертавайки готовността на Русия за "справедлив диалог, основан на взаимно уважение". Владимир Путин многократно е определял санкциите като опит за "възпиране на развитието" на Русия, възприемайки ги като средство за натиск от страна на Запада. Той също така категорично отхвърли обвиненията за руска намеса в изборите в САЩ през 2016 г. като "нелепи".