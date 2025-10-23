Украински дрон повреди съоръжение в Нижни Новгород, пожар в Рязан

Е нергийно съоръжение в района на руския град Нижни Новгород бе леко повредено при украинска атака с дрон, съобщи в комуникационното приложение "Телеграм" областният управител Глеб Никитин, цитиран от Ройтерс.

Вследствие на нападението няма жертви или спиране на електричеството, заяви Никитин.

A series of explosions hit Ryazan overnight, with drones targeting the local oil refinery and Dyagilevo airbase. A massive blaze broke out near the catalytic cracking or hydrocracking unit, part of a refinery producing 12–13M tons annually. Some sources say "Peklo" missile-drones… pic.twitter.com/rwQiDBK8yl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2025

Същевременно, в руско предприятие в Рязанска област избухна пожар в резултат на украинска атака, съобщи областният управител Павел Малков в "Телеграм".

🤩 Dnipro Osint: Defense forces hit Ryazan oil refinery again. According to geolocation, the AVT-2 primary oil refining unit was hit.



🚀 It is also reported that the strike was carried out by Peklo missile drones! pic.twitter.com/nlhHbTLp8t — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 23, 2025

"Заради падащите отломки избухна пожар на територията на предприятие. Съответните служби в момента работят на място", каза Малков.

Руското министерство на отбраната каза, че силите му са свалили тази нощ 139 дрона, от които 14 в Рязанска област.

Украинските атаки с дронове срещу руски енергийни и промишлени съоръжения се засилват през последните месеци, бележейки ескалация на конфликта извън пряката фронтова линия.

Тази кампания на Киев, която започна да се интензифицира през изминалата година, се явява отговор на продължаващите руски бомбардировки на украински градове и енергийна мрежа. Целта е да се създаде реципрочен натиск върху руската инфраструктура.

Целите на тези нападения обхващат ключови обекти, разположени понякога на стотици километри навътре в руска територия. Сред тях са множество петролни рафинерии, включително тези в Рязан, Кстово (Нижегородска област) и Новокуйбишевск (Самарска област), както и заводи за преработка на природен газ в Оренбургска област. Удари са регистрирани и срещу други енергийни съоръжения и промишлени предприятия в региони като Нижни Новгород, Астрахан, Смоленск, Брянск, Твер и Белгород.

Петролната рафинерия в Рязан например, една от най-големите в Русия с капацитет за преработка на милиони тонове петрол годишно, е била многократно атакувана, като в някои случаи са избухвали мащабни пожари.

Нападенията често предизвикват пожари, причиняват материални щети на инсталации като AVT-2 звена за първична преработка на петрол и хидрокрекинг единици, и довеждат до прекъсвания на електричеството в някои населени места. В отделни случаи е имало и човешки жертви и ранени, както при атака в Белгородска област.

В отговор на тези действия Руската федерация активира своята противовъздушна отбрана. Министерството на отбраната редовно съобщава за свалени десетки украински дронове над различни области, включително значителен брой в Рязанска област. Въпреки тези усилия, украинските безпилотни летателни апарати, сред които и ракетоносни дронове тип "Пекло", продължават да достигат до стратегически цели, поддържайки интензивността на конфликта.