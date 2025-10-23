Тръмп иска 230 милиона долара обезщетение от правителството

П резидентът Доналд Тръмп заяви във вторник, че „може би“ ще поиска 230 милиона долара от собственото си Министерство на правосъдието като компенсация за предишни разследвания срещу него, въпреки че подчерта, че знае малко за подробностите и каза, че ще дари парите за благотворителност, предаде CNN.

„Може би“, отговори Тръмп, когато репортерът на CNN Кейтлан Колинс го попита за съобщение на „Ню Йорк Таймс“, че той иска тези пари във връзка с жалби, подадени от него за предишни разследвания на Министерството на правосъдието.

„Не знам за цифрите. Дори не говоря с тях за това. Всичко, което знам, е, че те ми дължат много пари. Но не търся пари. Ще ги дам за благотворителност или нещо подобно“, каза Тръмп в Овалния кабинет.

Въпреки че много от детайлите остават неясни, Тръмп призна необичайната природа на ситуацията, при която той потенциално би „платил на себе си“ обезщетение, за да уреди претенции, че Министерството на правосъдието по времето на неговия предшественик го е ощетило.

„Със страната е интересно, защото аз съм този, който взема решението“, каза Тръмп във вторник.

„Много е странно да вземеш решение, при което плащаш на себе си. С други думи, имали ли сте някога случай, в който трябва да решиш колко ще платиш на себе си като обезщетение?“ добави той.

Уреждането на претенцията на Тръмп би дошло от средствата на данъкоплатците.

Тръмп отдавна твърди, че Министерството на правосъдието е било използвано като оръжие срещу него, насочвайки гнева си към двете федерални обвинения, повдигнати срещу него след първия му мандат. И двата случая бяха прекратени, след като той спечели преизбирането миналата година.

Тръмп заяви във вторник, че е бил ощетен от разследванията срещу него и намекна, че заслужава да бъде компенсиран за това, но добави, че ще дари парите или ще ги използва за обновяване на Белия дом.

„Що се отнася до всички съдебни дела… вероятно ми дължат много пари, но ако получа пари от нашата страна, ще направя нещо хубаво с тях“, каза той.

„Ню Йорк Таймс“ съобщи във вторник, че Тръмп иска 230 милиона долара като компенсация и че всяко споразумение може да бъде одобрено от служители на Министерството на правосъдието, които са защитавани Тръмп или хора около него по време на разследванията.

Тръмп е подал жалбите през 2023 и 2024 г., преди да бъде преизбран, според съобщението на „Ню Йорк Таймс“. Първата претенция търси обезщетение за предполагаеми нарушения на правата, включително разследването за руска намеса в изборите през 2016 г.

Втората жалба се фокусира върху делото за секретни документи на Тръмп – което беше прекратено след преизбирането му – и включва обвинения, че ФБР е нарушило неприкосновеността му, когато е претърсило имението му във Флорида през 2022 г. CNN по-рано съобщи за топва оплакване, което търси 100 милиона долара компенсация.

Попитан да потвърди сумата от 230 милиона долара, говорител на външния правен екип на Тръмп каза само, че „президентът Тръмп продължава да се бори срещу всечки „лов на вещици“, воден от демократите, включително измамата „Русия, Русия, Русия“ и неконституционното и неамериканско използване на нашата съдебна система като оръжие от Кривия Джо Байдън и неговите хора.“

Не беше веднага ясно какви по-скорошни стъпки са предприели Тръмп или неговият правен екип, за да притиснат Министерството на правосъдието за изплащане по тези жалби. Според „Ню Йорк Таймс“ и двете претенции са подадени като част от административен процес, който позволява на хора, които смятат, че са били ощетени, да търсят компенсация от федерални агенции. Това е различно от съдебен иск, подаден в съда и решен от съдия.

Заместник-главният прокурор в Министерството на правосъдието, Тод Бланш, е работил като водещ адвокат по наказателни дела на Тръмп. Друг високопоставен юрист в министерството, Станли Уудуърд, който ръководи Гражданския отдел, е представлявал съобвиняем на Тръмп по делото за секретни документи.

На теория и двамата служители биха могли да участват в обсъждания за изплащане на споразумение на някой, който твърди, че е бил ощетен.

Попитан дали високопоставените служители на Министерството на правосъдието биха имали конфликт на интереси по този въпрос, говорителят на министерството Чад Гилмартин каза пред CNN: „При всякакви обстоятелства всички служители в Министерството на правосъдието следват указанията на кариерните специалисти по етика.“

Министерството на правосъдието уволни своя ръководител по етика през юли като част от чистка на най-малко дузина служители, които бяха работили със специалния прокурор, повдигнал федералните обвинения срещу Тръмп.