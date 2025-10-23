Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Ж ена с болестта на Паркинсон, която свири на кларинет по време на мозъчна стимулация, заяви, че е „възхитена“ от резултата, предаде ВВС.

Дениз Бейкън, 65-годишна от Кроубъроу, Източен Съсекс, усети моментално подобрение в движенията на пръстите си, когато електрически ток беше подаден към мозъка й, съобщиха лекарите от болницата „Кингс Колидж“.

Бившата логопедка се подложи на дълбока мозъчна стимулация (DBS) след появата на симптоми на Паркинсон.

Тя беше диагностицирана с болестта през 2014 г., като това се отрази на способността й да ходи, да плува, да танцува и да свири на кларинет.

По време на четиричасова операция в болницата „Кингс Колидж“, професорът по неврохирургия Кейумарс Ашкан извърши DBS, за да облекчи симптомите, докато г-жа Бейкън остана будна.

DBS е хирургична процедура, при която се имплантират електроди в мозъка и е подходяща за някои пациенти с разстройства като Паркинсон.

На г-жа Бейкън беше приложена локална анестезия, за да се обезболи скалпът и черепът й, и тя усети незабавно подобрение в пръстите си още на операционната маса, което й позволи да свири на кларинет с лекота.

Преди това тя свиреше на кларинет в концертната група на Ийст Гринстед, докато не се наложи да спре преди пет години заради симптомите на Паркинсон.

„Спомням си, че дясната ми ръка започна да се движи много по-свободно, след като беше приложена стимулацията, и това подобри способността ми да свиря на кларинет, от което бях възхитена“, каза тя.

„Вече усещам подобрения в способността си да ходя и нямам търпение да се върна в басейна и на дансинга, за да видя дали и там има напредък.“

Професор Ашкан обясни, че в черепа й са направени отвори с размер на половин монета, след като на главата на г-жа Бейкън е поставена рамка с точни координати, „действаща като сателитна навигация“, за да насочи екипа към правилните позиции за имплантиране на електрода.

„Бяхме възхитени да видим незабавно подобрение в движенията на ръката й и следователно в способността й да свири, след като стимулацията беше приложена към мозъка“, каза той.