Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

П екин изрази своето несъгласие с американските санкции срещу руския петролен сектор, наложени от Вашингтон с надеждата да накара Москва да сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес.
Вчера американският президент Доналд Тръмп изрази своето недоволство от руския държавен глава Владимир Путин и заяви, че разговорите му с него "не водят доникъде", а американският министър на финансите Скот Бесънт обяви санкции срещу руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", които според него "финансират военната машина на Кремъл".
U.S. President #DonaldTrump hit Russia's two biggest oil companies with sanctions in his latest sharp policy shift on Moscow's war in Ukraine, prompting global oil prices to rise by 3% on Thursday and India to consider cutting Russian imports.— The Hindu (@the_hindu) October 23, 2025
Китай изрази неодобрението си във връзка с новите американски санкции.
"Китай последователно се противопоставя на едностранните санкции, които не се основават на международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН", каза на редовна пресконференция Гуо Цзякун, говорител на китайското министерство на външните работи.
Russian oil companies sanctioned by USA.— Alternative News (@AlternatNews) October 22, 2025
The effect will be minimal. USA is not even a customer who can cancel a contract.
Europe was a customer and they had sanctions for years. Nothing worked.
US sanctions won’t work either. India and China already said “bring them on”. pic.twitter.com/GpOJG53g0G
Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти.
Вчера ЕС също обяви, че е постигнал споразумение за затягане на санкциите срещу руските изкопаеми горива. Днес 19-ият пакет от санкции бе приет официално.