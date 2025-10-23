Свят

Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти

23 октомври 2025, 12:09
Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол
Източник: БГНЕС

П екин изрази своето несъгласие с американските санкции срещу руския петролен сектор, наложени от Вашингтон с надеждата да накара Москва да сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес.

Вчера американският президент Доналд Тръмп изрази своето недоволство от руския държавен глава Владимир Путин и заяви, че разговорите му с него "не водят доникъде", а американският министър на финансите Скот Бесънт обяви санкции срещу руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", които според него "финансират военната машина на Кремъл".

Китай изрази неодобрението си във връзка с новите американски санкции.

"Китай последователно се противопоставя на едностранните санкции, които не се основават на международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН", каза на редовна пресконференция Гуо Цзякун, говорител на китайското министерство на външните работи.

Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти.

Вчера ЕС също обяви, че е постигнал споразумение за затягане на санкциите срещу руските изкопаеми горива. Днес 19-ият пакет от санкции бе приет официално.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Китай Русия САЩ Санкции Война в Украйна Руски петрол Доналд Тръмп Роснефт Лукойл Европейски съюз
Последвайте ни

По темата

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

„Емили в Париж“ става „Емили в Рим“: Гледайте първия трейлър на дългоочаквания сезон 5

„Емили в Париж“ става „Емили в Рим“: Гледайте първия трейлър на дългоочаквания сезон 5

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Мис Невада" свали перуката си по време на конкурса „Мис САЩ“

"Мис Невада" свали перуката си по време на конкурса „Мис САЩ“

Любопитно Преди 6 минути

22-годишната Мери Сиклер е диагностицирана с алопеция през декември 2024 г., когато започва да губи косата си на отделни участъци

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Свят Преди 14 минути

Пациентката усети незабавно подобрение в пръстите си още на операционната маса, което й позволи да свири на кларинет с лекота

Борисов за "Лукойл": Изпреварихме събитията, аз бях информиран какво ще стане

Борисов за "Лукойл": Изпреварихме събитията, аз бях информиран какво ще стане

България Преди 43 минути

Говорили сме с финансовия министър и с директора на БНБ, отбеляза лидерът на ГЕРБ

Тръмп иска 230 милиона долара обезщетение от правителството

Тръмп иска 230 милиона долара обезщетение от правителството

Свят Преди 1 час

„Много е странно да вземеш решение, при което плащаш на себе си"

<p>&quot;Русия върви към разпад, изкривена пародия на СССР&quot;</p>

Ермак: Русия върви към разпад, изкривена пародия на СССР

Свят Преди 1 час

Ермак посочи, че дори самите руснаци разбират, че въпреки огромната територия на страната, украинските сили могат да достигнат навсякъде

Над 40 компании искат да построят новия терминал на летището в София

Над 40 компании искат да построят новия терминал на летището в София

България Преди 1 час

Интересът е рекорден за инфраструктурен проект у нас

<p>&quot;Медиите се смеят на Франция&quot; -&nbsp;&quot;ужасният провал&quot; на Лувъра</p>

Директорката на Лувъра призна за „ужасен провал“ след обира за 88 млн. евро

Свят Преди 1 час

Лоренс де Кар беше разпитана от френски сенатори относно дръзкия дневен обир в парижкия музей

<p>Щурм в руското посолство в Букурещ&nbsp;</p>

Мъж опита да нахлуе с кола в руското посолство в Букурещ

Свят Преди 1 час

Мъжът се е опитал да избяга, но след като екипите за намеса блокирали автомобила, решил да се предаде

<p>Съвет за сън в социалните мрежи може да е смъртоносен</p>

Съвет за сън в социалните мрежи може да е смъртоносен, предупреждават лекари

Свят Преди 1 час

КНДР тества "авангардна" оръжейна система

КНДР тества "авангардна" оръжейна система

Свят Преди 1 час

Изстрелването на ракетите се осъществи преди очакваното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Южна Корея

ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"

ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"

България Преди 1 час

.

Социалното министерство против промени в отпуските

България Преди 1 час

От КНСБ напомят за двегодишната давност на платения годишен отпуск

<p>Пилот загина, опитвайки се да &quot;впечатли зрители&quot; във Венецуела</p>

Самолет избухна в пламъци във Венецуела, има загинали

Свят Преди 1 час

Мнозина споделят съчувствие и изразяват възмущение от случилото се

Археолози предупреждават, че гробницата на Тутанкамон е в опасност

Археолози предупреждават, че гробницата на Тутанкамон е в опасност

Свят Преди 1 час

В ново проучване археолози от Университета в Кайро установиха, че в гробницата се е образувала пукнатина

<p>Окончателно: НС отне правото на Радев да назначава шеф на ДАНС</p>

Народното събрание прие повторно върнатите от Радев промени в Закона за ДАНС

България Преди 1 час

<p><span style="color:#ff0000;"><strong>$250 млн.</strong></span> ще струва балната зала на Тръмп в Белия дом</p>

Тръмп разрушава част от Белия дом за грандиозна бална зала за $250 млн.

Свят Преди 1 час

Той увери, че "след консултации с най-добрите архитекти по света", най-доброто решение е "пълното разрушаване" на това крило

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Най-добрият съвет, който Тейлър Суифт е дала на Селена Гомес

Edna.bg

Гала празнува първия рожден ден на внучката си (СНИМКИ)

Edna.bg

Капитанът на България чупи рекорди

Gong.bg

Карлос Насар се завръща в Бундеслигата

Gong.bg

След бой между дванадесетокласнички: Евакуираха цяло училище в Бургас (ВИДЕО)

Nova.bg

Прехвърлят на президента и администрацията му всички коли, които са ползвали досега

Nova.bg