Любопитно

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

Испанските медии изтъкват, че раздялата не е резултат от скандали или извънбрачни връзки

23 октомври 2025, 12:07
Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак
Източник: Getty Images

Н ай-малкият син на Симеон Сакскобургготски – княз Константин Асен, се е разделил със съпругата си Мария Гарсия де ла Расила и Гордасар. Двамата от месеци живеят в отделни домове. Новината съобщава испанският светски сайт Vanitatis.

Слухове за разрив между двамата се носеха още миналата година и бяха публикувани в различни медии, но тогава нищо не беше потвърдено. Сега обаче, според Vanitatis, двойката вече официално е разделена, макар и да е запазила приятелски отношения.

Константин Асен и Мария винаги са избягвали светлините на прожекторите и са се появявали на публични събития само по специални поводи. Никога не са били толкова обсъждани, колкото другите деца на царя – княгиня Калина и княз Кирил. И до днес двамата остават верни на своята сдържаност и дискретност.

Репортер на Vanitatis е попитал княз Константин Асен Видински за раздялата му със съпругата на церемонията по връчването на наградите Influencia Hispana („Испанско влияние“). Финансистът е отговорил лаконично:

„Беше трудна година. Няма много какво да коментирам, защото разделите никога не са лесни.“ Добавил е още: „Вземаме си почивка.“

Той подчертава, че въпреки всичко с Мария Гарсия де ла Расила поддържат чудесна връзка и че се гордее с нея като майка на техните деца.

Испанските медии изтъкват, че раздялата не е резултат от скандали или извънбрачни връзки. По-скоро причината е в естествената умора след 31 години съвместен живот. Отдалечаването между тях станало осезаемо, след като близнаците Умберто и София напуснали семейното гнездо и поели по своя път – той в Лондон, а тя в Париж. Младите, родени през 1999 г., споделят същото нежелание за публичност като родителите си и се появяват на светски събития само по семейни поводи – като 88-ия рожден ден на дядо им Симеон през юни в двореца „Врана“.

Embed from Getty Images

Константин Асен Видински и Мария Гарсия де ла Расила и Гордасар сключват брак на 7 юли 1994 г. в църквата „Санта Барбара“ в Мадрид. Кумове са Алваро Гарсия де ла Расила – баща на булката, и майката на младоженеца – Маргарита Гомес-Асебо.

По настояване на семейството на младоженеца булката съчетава своята визия с българските традиции. Роклята ѝ е дело на испанската дизайнерка Чус Басалдуа, а главата ѝ е украсена с диадемата на прапрабабата на Симеон Сакскобургготски – Мария Амалия Френска, родена принцеса на Неапол и станала кралица на Франция.

На сватбата присъства и сегашният крал на Испания – тогавашният принц на Астурия Фелипе VI. Десет години по-късно, през 2004 г., Константин Асен и Мария стават кумове на Фелипе и неговата избраница Летисия.

Връзките между двете кралски семейства са дългогодишни и топли. Те започват с приятелството между цар Симеон II и крал Хуан Карлос. Княз Кирил дори е живял известно време в двореца „Сарсуела“ – резиденцията на испанския монарх.

През летните месеци Кирил и Константин Асен често били канени да прекарват ваканциите си в кралския дворец „Маривент“ в Палма де Майорка, където се сприятелилява с младия тогава принц Фелипе. Най-близък с него остава именно Константин Асен. В интервю за Vanity Fair Симеон Сакскобургготски разказва:

„Дон Хуан Карлос и доня София искаха той да расте с млади хора на неговата възраст. Сега дон Фелипе е по-близък със сина ми Константин, който е на същата възраст – само с един месец разлика – отколкото с Кирил, който замина за САЩ много рано, а после за Лондон. Но да, всички те са приятели, защото са на една възраст и имат еднакво възпитание.“

Принц Фелипе е кръстник на близначката София, а Константин – на инфантата София, дъщеря на Фелипе и кралица Летисия.

Мария Гарсия де ла Расила е работила в протоколния отдел на американското посолство в Мадрид. По време на мандата на посланика Джеймс Костос тя си сътрудничи тясно с него и съпруга му Майкъл Смит, превръщайки залите на посолството в място за срещи на испанския елит, както от обществения, така и от културния живот.

Княз Константин Асен завършва бизнес администрация в Папския университет в Комилас, след което получава магистърска степен в Колумбийския университет в САЩ. Професионалният му път минава през водещи международни финансови институции – Lehman Brothers, Banco Santander, Rothschild, Barclays и FTI Consulting. Наскоро се присъедини към инвестиционния фонд Apollo.

Раздялата на Константин и Мария идва само година след развода на Мафалда – дъщерята на княз Кирил – с Марк Абуслейман, син на бивш ливански министър. Въпреки края на брака си, двамата запазиха приятелски отношения.

От петте деца на Симеон II само две продължават стабилните си бракове – княгиня Калина, която вече повече от 23 години е щастливо омъжена за Китин Муньос, и княз Кубрат, женен от 32 години за Карла Мария де ла Соледад Ройо-Вилянова.

Най-дългият и неразрушим съюз обаче остава този между самия цар Симеон и царица Маргарита. Двамата са заедно вече повече от 63 години. В интервю за Paris Match Симеон споделя, че тайната на дългия и щастлив брак се крие в уважението, търпението и споделените ценности. Семейството, казва той, е „пристанище“, което дава стабилност в бурни времена и е било неговата опора през годините на изгнание и политически предизвикателства.

Княз Константин Асен Мария Гарсия де ла Расила Раздяла Българско царско семейство Симеон Сакскобургготск Испански медии
Последвайте ни
Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

„Емили в Париж“ става „Емили в Рим“: Гледайте първия трейлър на дългоочаквания сезон 5

„Емили в Париж“ става „Емили в Рим“: Гледайте първия трейлър на дългоочаквания сезон 5

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Медведев коментира американските санкции срещу Русия&nbsp;</p>

Медведев: Новите санкции от САЩ са акт на война

Свят Преди 14 минути

САЩ обявиха нов пакет антируски санкции, в рамките на който бяха въведени мерки срещу "Роснефт“, "Лукойл“ и техните дъщерни компании

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Свят Преди 14 минути

Пациентката усети незабавно подобрение в пръстите си още на операционната маса, което й позволи да свири на кларинет с лекота

Украински дрон повреди съоръжение в Нижни Новгород, пожар в Рязан

Украински дрон повреди съоръжение в Нижни Новгород, пожар в Рязан

Свят Преди 35 минути

Вследствие на нападението няма жертви или спиране на електричеството

Борисов за "Лукойл": Изпреварихме събитията, аз бях информиран какво ще стане

Борисов за "Лукойл": Изпреварихме събитията, аз бях информиран какво ще стане

България Преди 43 минути

Говорили сме с финансовия министър и с директора на БНБ, отбеляза лидерът на ГЕРБ

Тръмп иска 230 милиона долара обезщетение от правителството

Тръмп иска 230 милиона долара обезщетение от правителството

Свят Преди 1 час

„Много е странно да вземеш решение, при което плащаш на себе си"

<p>&quot;Русия върви към разпад, изкривена пародия на СССР&quot;</p>

Ермак: Русия върви към разпад, изкривена пародия на СССР

Свят Преди 1 час

Ермак посочи, че дори самите руснаци разбират, че въпреки огромната територия на страната, украинските сили могат да достигнат навсякъде

Над 40 компании искат да построят новия терминал на летището в София

Над 40 компании искат да построят новия терминал на летището в София

България Преди 1 час

Интересът е рекорден за инфраструктурен проект у нас

<p>&quot;Медиите се смеят на Франция&quot; -&nbsp;&quot;ужасният провал&quot; на Лувъра</p>

Директорката на Лувъра призна за „ужасен провал“ след обира за 88 млн. евро

Свят Преди 1 час

Лоренс де Кар беше разпитана от френски сенатори относно дръзкия дневен обир в парижкия музей

<p>Щурм в руското посолство в Букурещ&nbsp;</p>

Мъж опита да нахлуе с кола в руското посолство в Букурещ

Свят Преди 1 час

Мъжът се е опитал да избяга, но след като екипите за намеса блокирали автомобила, решил да се предаде

<p>Съвет за сън в социалните мрежи може да е смъртоносен</p>

Съвет за сън в социалните мрежи може да е смъртоносен, предупреждават лекари

Свят Преди 1 час

КНДР тества "авангардна" оръжейна система

КНДР тества "авангардна" оръжейна система

Свят Преди 1 час

Изстрелването на ракетите се осъществи преди очакваното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Южна Корея

ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"

ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"

България Преди 1 час

.

Социалното министерство против промени в отпуските

България Преди 1 час

От КНСБ напомят за двегодишната давност на платения годишен отпуск

<p>Пилот загина, опитвайки се да &quot;впечатли зрители&quot; във Венецуела</p>

Самолет избухна в пламъци във Венецуела, има загинали

Свят Преди 1 час

Мнозина споделят съчувствие и изразяват възмущение от случилото се

Археолози предупреждават, че гробницата на Тутанкамон е в опасност

Археолози предупреждават, че гробницата на Тутанкамон е в опасност

Свят Преди 1 час

В ново проучване археолози от Университета в Кайро установиха, че в гробницата се е образувала пукнатина

<p>Това ли е<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;<strong>краят</strong></span>&nbsp;на кралското семейство?</p>

Краят на кралското семейство? Новият скандал с принц Андрю заплашва бъдещето на монархията

Любопитно Преди 1 час

Монархията винаги е преживявала възходи и падения в своята история, но този път ударите по репутацията ѝ са безпрецедентни

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Най-добрият съвет, който Тейлър Суифт е дала на Селена Гомес

Edna.bg

Гала празнува първия рожден ден на внучката си (СНИМКИ)

Edna.bg

Капитанът на България чупи рекорди

Gong.bg

Карлос Насар се завръща в Бундеслигата

Gong.bg

След бой между дванадесетокласнички: Евакуираха цяло училище в Бургас (ВИДЕО)

Nova.bg

Прехвърлят на президента и администрацията му всички коли, които са ползвали досега

Nova.bg