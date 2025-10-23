Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

Н ай-малкият син на Симеон Сакскобургготски – княз Константин Асен, се е разделил със съпругата си Мария Гарсия де ла Расила и Гордасар. Двамата от месеци живеят в отделни домове. Новината съобщава испанският светски сайт Vanitatis.

Слухове за разрив между двамата се носеха още миналата година и бяха публикувани в различни медии, но тогава нищо не беше потвърдено. Сега обаче, според Vanitatis, двойката вече официално е разделена, макар и да е запазила приятелски отношения.

Konstantin de Bulgaria habla por primera vez sobre su separación de María García de la Rasilla: “Un año difícil” https://t.co/0yl6OzGydJ — Revista ¡HOLA! (@hola) October 8, 2025

Константин Асен и Мария винаги са избягвали светлините на прожекторите и са се появявали на публични събития само по специални поводи. Никога не са били толкова обсъждани, колкото другите деца на царя – княгиня Калина и княз Кирил. И до днес двамата остават верни на своята сдържаност и дискретност.

Репортер на Vanitatis е попитал княз Константин Асен Видински за раздялата му със съпругата на церемонията по връчването на наградите Influencia Hispana („Испанско влияние“). Финансистът е отговорил лаконично:

„Беше трудна година. Няма много какво да коментирам, защото разделите никога не са лесни.“ Добавил е още: „Вземаме си почивка.“

Той подчертава, че въпреки всичко с Мария Гарсия де ла Расила поддържат чудесна връзка и че се гордее с нея като майка на техните деца.

Este mes de julio se cumplirían 31 años, más de tres décadas del matrimonio de Konstantin de Bulgaria y María García de la Rasilla, pero la pareja está ahora mismo en trámites de separación.

https://t.co/0uHmjvJ4Gn — Mujerhoy (@Mujerhoy) June 16, 2025

Испанските медии изтъкват, че раздялата не е резултат от скандали или извънбрачни връзки. По-скоро причината е в естествената умора след 31 години съвместен живот. Отдалечаването между тях станало осезаемо, след като близнаците Умберто и София напуснали семейното гнездо и поели по своя път – той в Лондон, а тя в Париж. Младите, родени през 1999 г., споделят същото нежелание за публичност като родителите си и се появяват на светски събития само по семейни поводи – като 88-ия рожден ден на дядо им Симеон през юни в двореца „Врана“.

Embed from Getty Images

Константин Асен Видински и Мария Гарсия де ла Расила и Гордасар сключват брак на 7 юли 1994 г. в църквата „Санта Барбара“ в Мадрид. Кумове са Алваро Гарсия де ла Расила – баща на булката, и майката на младоженеца – Маргарита Гомес-Асебо.

По настояване на семейството на младоженеца булката съчетава своята визия с българските традиции. Роклята ѝ е дело на испанската дизайнерка Чус Басалдуа, а главата ѝ е украсена с диадемата на прапрабабата на Симеон Сакскобургготски – Мария Амалия Френска, родена принцеса на Неапол и станала кралица на Франция.

На сватбата присъства и сегашният крал на Испания – тогавашният принц на Астурия Фелипе VI. Десет години по-късно, през 2004 г., Константин Асен и Мария стават кумове на Фелипе и неговата избраница Летисия.

Връзките между двете кралски семейства са дългогодишни и топли. Те започват с приятелството между цар Симеон II и крал Хуан Карлос. Княз Кирил дори е живял известно време в двореца „Сарсуела“ – резиденцията на испанския монарх.

През летните месеци Кирил и Константин Асен често били канени да прекарват ваканциите си в кралския дворец „Маривент“ в Палма де Майорка, където се сприятелилява с младия тогава принц Фелипе. Най-близък с него остава именно Константин Асен. В интервю за Vanity Fair Симеон Сакскобургготски разказва:

„Дон Хуан Карлос и доня София искаха той да расте с млади хора на неговата възраст. Сега дон Фелипе е по-близък със сина ми Константин, който е на същата възраст – само с един месец разлика – отколкото с Кирил, който замина за САЩ много рано, а после за Лондон. Но да, всички те са приятели, защото са на една възраст и имат еднакво възпитание.“

EXCLUSIVA| Konstantin de Bulgaria y María García de la Rasilla se separan tras treinta y un años de matrimonio.



El hijo de Simeón de Bulgaria y su mujer llevan meses viviendo en casas separadas. No hay terceras personas, sino un desgaste de la relación

https://t.co/iQfqqd7m3Z — Vanitatis (@vanitatis) June 12, 2025

Принц Фелипе е кръстник на близначката София, а Константин – на инфантата София, дъщеря на Фелипе и кралица Летисия.

Мария Гарсия де ла Расила е работила в протоколния отдел на американското посолство в Мадрид. По време на мандата на посланика Джеймс Костос тя си сътрудничи тясно с него и съпруга му Майкъл Смит, превръщайки залите на посолството в място за срещи на испанския елит, както от обществения, така и от културния живот.

Княз Константин Асен завършва бизнес администрация в Папския университет в Комилас, след което получава магистърска степен в Колумбийския университет в САЩ. Професионалният му път минава през водещи международни финансови институции – Lehman Brothers, Banco Santander, Rothschild, Barclays и FTI Consulting. Наскоро се присъедини към инвестиционния фонд Apollo.

Раздялата на Константин и Мария идва само година след развода на Мафалда – дъщерята на княз Кирил – с Марк Абуслейман, син на бивш ливански министър. Въпреки края на брака си, двамата запазиха приятелски отношения.

От петте деца на Симеон II само две продължават стабилните си бракове – княгиня Калина, която вече повече от 23 години е щастливо омъжена за Китин Муньос, и княз Кубрат, женен от 32 години за Карла Мария де ла Соледад Ройо-Вилянова.

Най-дългият и неразрушим съюз обаче остава този между самия цар Симеон и царица Маргарита. Двамата са заедно вече повече от 63 години. В интервю за Paris Match Симеон споделя, че тайната на дългия и щастлив брак се крие в уважението, търпението и споделените ценности. Семейството, казва той, е „пристанище“, което дава стабилност в бурни времена и е било неговата опора през годините на изгнание и политически предизвикателства.