Любопитно

"Мис Невада" свали перуката си по време на конкурса „Мис САЩ“

22-годишната Мери Сиклер е диагностицирана с алопеция през декември 2024 г., когато започва да губи косата си на отделни участъци

23 октомври 2025, 12:27
"Мис Невада" свали перуката си по време на конкурса „Мис САЩ“
Източник: Getty Images

М ери Сиклер, настоящата носителка на титлата „Мис Невада САЩ“, прегърна своята уникална красота по време на предварителния кръг на конкурса „Мис САЩ“, където се бори за националната корона.

В сряда, 22 октомври, участничката, която страда от алопеция универсалис, изненада публиката, когато свали перуката си на сцената по време на предварителните състезания, провели се в Рино, Невада.

Сиклер се появи със сребриста шапка за глава, украсена с бижута, и вървеше до Мона Леса Бракет (Мис Ню Хемпшир), която носеше хиджаб. Роклята ѝ – блестяща и обсипана с мъниста, със същия сребърен нюанс – перфектно допълваше нейната елегантна визия.

Победителката в конкурса ще бъде коронясана след финалния кръг на „Мис САЩ“ в петък, 24 октомври.

  • Пътят към приемане

22-годишната Сиклер е диагностицирана с алопеция през декември 2024 г., когато започва да губи косата си на отделни участъци. Първоначално лекарите предполагат, че става дума за алопеция ареата (частично оплешивяване), но косопадът ѝ продължава и се разпространява.

„Спомням си, че се прибрах у дома, погледнах се в огледалото и никога не се бях чувствала по-грозна,“ споделя тя пред PEOPLE през септември. „Косата ми падаше на кичури, миглите ми бяха напълно изчезнали, нямах вежди и честно казано – вече не можех да се позная.“

Сиклер признава, че алопецията е сринала самочувствието ѝ и чувството ѝ за идентичност. Тя участва в конкурси за красота още от 10-годишна възраст, а кариерата ѝ на модел се развива стремглаво преди диагнозата. Последната ѝ фотосесия е била за кампания на Louis Vuitton.

Вместо да сподели за състоянието си с работодателите и приятелите си, Мери решава тихо да се оттегли от моделството, убедена, че загубата на коса ще сложи край на кариерата ѝ.

„Тогава си мислех: ‘Как един модел може да няма коса? Как някой би ме сметнал за красива без нея?’“ – казва Сиклер.

След няколко месеца без професионална активност, договорът ѝ действително е прекратен. Тя дори криела заболяването си от близките си и приятели.

  • Завръщане със сила

Въпреки изгубеното самочувствие и прекъснатата кариера, Сиклер решава да се върне на сцената. Въпреки предупрежденията да изчака, тя се включва отново в конкурсите.

През май 2025 г. се класира като първа подгласничка на „Мис Тексас САЩ“, а тъй като правилата позволяват участие в два щатски конкурса годишно, през юли 2025 г. се явява на „Мис Невада САЩ“ – и печели.

Въпреки успеха си, тогава тя все още не говори публично за алопецията.

„Знаех, че ако спомена това в интервюто, ще се разплача – а това не беше посланието, което исках да изпратя,“ споделя Сиклер пред PEOPLE. „Исках да покажа сила, затова реших да не казвам на никого.“

  • Символ на нова красота

Около месец преди националния конкурс, Мери разкри състоянието си в социалните мрежи, публикувайки откровени видеа и послания. Демонстрацията на увереност и смелост я превърна в вдъхновение за много жени по света.

Сега тя е първата жена с публично обявена диагноза алопеция, която става „Мис Невада САЩ“ и се състезава на националния конкурс „Мис САЩ“.

„Загубих цялата си коса и никога не съм си представяла, че ще вървя по сцената на ‘Мис САЩ’ без нея, но ето ме,“ казва моделът. „Отне ми много време да се почувствам отново красива – и мисля, че това е първата стъпка. Ако виждаш себе си като красива и го приемаш, тогава и другите ще го направят.“

Източник: people.com    
Мис САЩ Мис Невада Мери Сиклер алопеция конкурс за красота перука смелост вдъхновение
Последвайте ни
Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" ще е на 100%

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

"Акт на война'': Как светът реагира на новите американски санкции срещу Русия

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон "Диди" Комбс бил заплашен в затвора

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

pariteni.bg
Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Свят Преди 14 минути

ЕС ще използва замразените ценни книжа на руската централна банка

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Свят Преди 20 минути

Процесът доставя свръхкислородна течност до дебелото черво, където животоподдържащият газ се абсорбира в кръвния поток

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Свят Преди 38 минути

Присъдата от 12 години е сбор от двете присъди по 6 години за всяко едно от лицата, които е заснел осъденият и чиито снимки е копирал

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Любопитно Преди 49 минути

„Няма приятели в училище. Изолиран е. Жестоки деца – или жестоки и невежи“

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

Свят Преди 53 минути

Пхенян развива нелегална дейност за финансиране на научноизследователска дейност в областта на ядрените оръжия

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

България Преди 56 минути

До края на октомври проектът трябва да бъде внесен в Народното събрание, заяви финансовият министър

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Свят Преди 1 час

Наркотикът не е бил предназначен за Франция

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

България Преди 1 час

Това каза генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам след срещата с държавния глава Румен Радев

БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании

БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании

България Преди 1 час

БНБ в рамките на своите правомощия извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на тези санкции

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт

България Преди 1 час

Той ще продължи до началото на декември

Арестуваха фалшив лекар, уголемявал мъжки полови органи в автомобил

Арестуваха фалшив лекар, уголемявал мъжки полови органи в автомобил

Свят Преди 1 час

Мъжът призна, че не е медицински специалист и незаконно е лекувал пациенти, за да генерира доходи

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

България Преди 1 час

<p>Медведев коментира американските санкции срещу Русия&nbsp;</p>

Медведев: Новите санкции от САЩ са акт на война

Свят Преди 1 час

САЩ обявиха нов пакет антируски санкции, в рамките на който бяха въведени мерки срещу "Роснефт“, "Лукойл“ и техните дъщерни компании

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Пациентката усети незабавно подобрение в пръстите си още на операционната маса, което й позволи да свири на кларинет с лекота

Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

Свят Преди 1 час

Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти

Украински дрон повреди съоръжение в Нижни Новгород, пожар в Рязан

Украински дрон повреди съоръжение в Нижни Новгород, пожар в Рязан

Свят Преди 2 часа

Вследствие на нападението няма жертви или спиране на електричеството

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Меган Маркъл започва собствена линия за красота?

Edna.bg

Най-добрият съвет, който Тейлър Суифт е дала на Селена Гомес

Edna.bg

От съблекалнята на "Олд Трафорд" за DIEMA SPORT: Маунт и Шоу за уроците и духа на Ман Юнайтед

Gong.bg

Гьоко Хаджиевски и неговият внук – лицата зад възхода на Спартак Вн

Gong.bg

Заловиха български шофьор със 179 кг кокаин във Франция

Nova.bg

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях

Nova.bg