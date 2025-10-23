"Мис Невада" свали перуката си по време на конкурса „Мис САЩ“

М ери Сиклер, настоящата носителка на титлата „Мис Невада САЩ“, прегърна своята уникална красота по време на предварителния кръг на конкурса „Мис САЩ“, където се бори за националната корона.

В сряда, 22 октомври, участничката, която страда от алопеция универсалис, изненада публиката, когато свали перуката си на сцената по време на предварителните състезания, провели се в Рино, Невада.

Сиклер се появи със сребриста шапка за глава, украсена с бижута, и вървеше до Мона Леса Бракет (Мис Ню Хемпшир), която носеше хиджаб. Роклята ѝ – блестяща и обсипана с мъниста, със същия сребърен нюанс – перфектно допълваше нейната елегантна визия.

Победителката в конкурса ще бъде коронясана след финалния кръг на „Мис САЩ“ в петък, 24 октомври.

Пътят към приемане

22-годишната Сиклер е диагностицирана с алопеция през декември 2024 г., когато започва да губи косата си на отделни участъци. Първоначално лекарите предполагат, че става дума за алопеция ареата (частично оплешивяване), но косопадът ѝ продължава и се разпространява.

„Спомням си, че се прибрах у дома, погледнах се в огледалото и никога не се бях чувствала по-грозна,“ споделя тя пред PEOPLE през септември. „Косата ми падаше на кичури, миглите ми бяха напълно изчезнали, нямах вежди и честно казано – вече не можех да се позная.“

Сиклер признава, че алопецията е сринала самочувствието ѝ и чувството ѝ за идентичност. Тя участва в конкурси за красота още от 10-годишна възраст, а кариерата ѝ на модел се развива стремглаво преди диагнозата. Последната ѝ фотосесия е била за кампания на Louis Vuitton.

Вместо да сподели за състоянието си с работодателите и приятелите си, Мери решава тихо да се оттегли от моделството, убедена, че загубата на коса ще сложи край на кариерата ѝ.

„Тогава си мислех: ‘Как един модел може да няма коса? Как някой би ме сметнал за красива без нея?’“ – казва Сиклер.

След няколко месеца без професионална активност, договорът ѝ действително е прекратен. Тя дори криела заболяването си от близките си и приятели.

Завръщане със сила

Въпреки изгубеното самочувствие и прекъснатата кариера, Сиклер решава да се върне на сцената. Въпреки предупрежденията да изчака, тя се включва отново в конкурсите.

През май 2025 г. се класира като първа подгласничка на „Мис Тексас САЩ“, а тъй като правилата позволяват участие в два щатски конкурса годишно, през юли 2025 г. се явява на „Мис Невада САЩ“ – и печели.

Въпреки успеха си, тогава тя все още не говори публично за алопецията.

„Знаех, че ако спомена това в интервюто, ще се разплача – а това не беше посланието, което исках да изпратя,“ споделя Сиклер пред PEOPLE. „Исках да покажа сила, затова реших да не казвам на никого.“

Символ на нова красота

Около месец преди националния конкурс, Мери разкри състоянието си в социалните мрежи, публикувайки откровени видеа и послания. Демонстрацията на увереност и смелост я превърна в вдъхновение за много жени по света.

Сега тя е първата жена с публично обявена диагноза алопеция, която става „Мис Невада САЩ“ и се състезава на националния конкурс „Мис САЩ“.

„Загубих цялата си коса и никога не съм си представяла, че ще вървя по сцената на ‘Мис САЩ’ без нея, но ето ме,“ казва моделът. „Отне ми много време да се почувствам отново красива – и мисля, че това е първата стъпка. Ако виждаш себе си като красива и го приемаш, тогава и другите ще го направят.“