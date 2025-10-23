Арестуваха фалшив лекар, уголемявал мъжки полови органи в автомобил

П олицията арестува 51-годишен мъж, който незаконно предлагал услуги за уголемяване на мъжки полов орган от автомобила си, предаде The Bangkok Times.

Генерал-майор Хонгкрит Лертситисакул, командир на Отдела за защита на потребителите, заяви в понеделник, че заподозреният, Питая Мун-ин, рекламирал услугите си в TikTok.

Полицията организирала операция под прикритие и го арестувала в неделя, 19 октомври, в паркирания му автомобил на път Кампхаенг Пхет 6 в квартал Чатучак, Банкок. В задната част на колата му имало полицай под прикритие.

Полицията иззела 189 перли за имплантации с различни форми – кръгли, кубични, бобовидни, сърцевидни, капсуловидни и във формата на китайски кифлички – от автомобила му.

Разполагат се под кожата на мъжкия полов орган, като целта им е доставяне на по-голямо сексуално удоволствие. Лекарите предупреждават, че това може да доведе до дългосрочни усложнения, включително белези, хронична болка и дисфункция на половия орган, както и възможни инфекции по време на поставянето.

Той разполагал също с медицинско оборудване, анестетици и хирургически инструменти в колата си.

Генерал-майор Хонгкрит заяви, че заподозреният признал, че не е медицински специалист и незаконно е лекувал пациенти, за да генерира доходи.

Той таксувал 1000 бата за перла, 5000 бата за обрязване и 10 000 бата за уголемяване на мъжки полов орган с филър. Предлагал услугите си в автомобила си или в домовете на клиентите си в Банкок и извън провинциите, за да избегне арест.