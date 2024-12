Тръмп назначи продуцента на "Стажантът" за посланик в Обединеното кралство

И збраният за следващ президент на САЩ Доналд Тръмп обяви вчера, че е определил продуцента на дългогодишното си телевизионно риалити шоу „Стажантът“ ("The Apprentice") за специален пратеник на неговата администрация в Обединеното кралство, предаде Ройтерс.

64-годишният Марк Бърнет създаде шоуто, което направи Тръмп международно известен с уволнението на поредица от участници, борещи се за място в неговия бизнес.

Роденият във Великобритания Бърнет създаде или продуцира "Shark Tank" и други телевизионни предавания и беше председател на MGM Worldwide Television Group.

Преди това Тръмп беше избрал бизнесмена Уорън Стивънс за посланик във Великобритания. В петък правителството на Великобритания назначи Питър Манделсън за посланик в САЩ.

Задачата на Манделсън ще е да ухажва Тръмп, да избегне търговска война и да запази единството на Лондон и Вашингтон в подкрепа на Украйна, отбелязва Ройтерс.

В публикация в своята платформа „Трут соушъл“ (Truth Social) Тръмп каза, че Бърнет ще „работи за подобряване на дипломатическите отношения“ и ще се фокусира върху „търговия, инвестиционни възможности и културен обмен“.

Trump taps ‘Apprentice’ producer, Mark Burnett, as special envoy to the United Kingdom https://t.co/i8JFgNXRc6

Тръмп номинира и милиардера собственик на професионалния баскетболен отбор „Хюстън Рокетс“ Тилман Фертита за посланик на своята администрация в Италия, предаде Ройтерс.

Фертита е председател и собственик на корпорацията Landry's, която управлява 600 ресторанта, хотели и казина в 35 щата на САЩ.

В публикация в своята платформа „Трут соушъл“ (Truth Social) Тръмп похвали 67-годишния Фертита, който е родом от Тексас, като "завършен бизнесмен" и филантроп.

Trump picks billionaire and reality TV host Tilman Fertitta as US ambassador to Italy.https://t.co/yjR0qCqqM5