Тръмп подкрепя нов план за финансиране на правителството

Н овоизбраният президент Доналд Тръмп обяви постигането на „успех“ в изготвянето на нов план за финансиране на правителството и за суспендиране на тавана на дълга ден преди спирането на работата на правителството, и призова Конгреса бързо да го приеме, предаде Асошиейтед прес.

Постът на Тръмп в социалната мрежа беше публикуван в момент, когато републиканците заявиха, че са постигнали предварително споразумение

след изтощителни преговори при закрити врата.

Новият план ще позволи на правителството да работи за още три месеца, ще добави 100,4 млрд. долара за подпомагане при бедствия, включително за пострадалите от ураганите щати, и ще позволи повече заеми до 30 януари 2027 г., заявиха републиканците.

„УСПЕХ във Вашингтон! Председателят Майк Джонсън и Камарата на представителите стигнаха до много добра сделка“, написа Тръмп.

