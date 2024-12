Тръмп изненада с прическа: Нова коса или стара шапка?

Н овоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп привлече вниманието на интернет, след като беше забелязан с видимо различна прическа. По време на посещението си в Trump International Golf Club West Palm Beach във Флорида Тръмп се появи с необичайна прическа, което шокира почитателите му, предизвиквайки предположения, че от емблематичната му визия не е останала и следа.

На видеоклиповете, които обикалят интернет, Тръмп изглежда спокоен, когато се приближава да поздрави посетителите и небрежно ги пита дали се забавляват.

На вирусните клипове се вижда как Тръмп поздравява топло екзалтираната тълпа от почитатели в непринуден вид, облечен в бяла тениска за голф, черни панталони и обувки. А в ръка държи червена шапка, както се вижда във видеоклипа, качен в X.

Има ли Тръмп „нова прическа“?

Първоначално потребителите на социалните мрежи смятаха, че Тръмп е претърпял промяна с новата си прическа, но истината е, че внезапната промяна в прическата е причинена от шапката му.

„Какво са направили с косата му?“, реагира един от потребителите на социалните медии. Друг пък написа: „Най-добрата коса с шапка“.

Тръмп трябва да встъпи в длъжност на президентската инаугурация на 20 януари 2025 г., след като излезе победител на президентските избори в САЩ през 2024 г. Той си осигури 295 електорални гласа срещу кандидата на демократите Камала Харис, като с лекота премина прага от 270 гласа, необходим за връщане на властта в Белия дом.

Your next President, President-Elect Donald J Trump, today at the beautiful Trump International Golf Club Palm Beach!! TRUMP-VANCE 2024! #MAGA #donaldtrump #trump2024 #palmbeach #florida @realdonaldtrump @teamtrump @trumpwarroom @trumpgolfpalmbeach @trumpgolf @whitehouse45 📸:… pic.twitter.com/B4asbHZoJ0