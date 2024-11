Тръмп назначи адвоката си на ключова позиция в Белия дом

Н овоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп назначи един от личните си адвокати, Уил Шарф, за секретар на Белия дом, който отговаря за документооборота.

Шарф беше член на правния екип на Тръмп по делото му за намеса във федералните избори и делото за имунитета му във Върховния съд, като изигра роля за утвърждаването на кандидатите на Тръмп за Върховния съд Брет Кавано и Ейми Кони Барет. Той често се появява по телевизията, за да защитава Тръмп.

FLORIDA: President-elect Trump appointed Will Scharf as Assistant to the President and White House Staff Secretary, overseeing paper flow to the President. Scharf, who's Jewish, served as Trump's attorney, and is the 4th of Trump's personal lawyers to receive a key appointment. pic.twitter.com/fjjyfoarkc