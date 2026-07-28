България

Пожарната: Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена Владимир Янков в Банкя

Разследването продължава под ръководството на прокуратурата

Василена Василева Василена Василева

28 юли 2026, 09:22
Пожарната: Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена Владимир Янков в Банкя
Източник: БТА

Р азследващите продължават да изясняват обстоятелствата около смъртта на 56-годишния бизнесмен Владимир Томов Янков, чието овъглено тяло беше открито след пожар в дома му в Банкя. По случая се работи по всички възможни версии, включително умишлено убийство.

Откриха мъртъв бизнесмена Владимир Янков след пожар в дома му

Сигналът за пожара е подаден в 04:14 часа на 27 юли в Оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Огънят е избухнал в къща на ул. „Москва“ №35 в Банкя.

При пристигането си на място пожарникарите започнали гасенето на пламъците, а при оглед на една от стаите открили силно обгорялото тяло на 56-годишния мъж.

По-късно от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщиха, че според първоначалните данни причината за възникването на пожара е умисъл, което насочи разследването към версията за умишлен палеж.

  • Проверяват и версия за убийство

Разследващите не изключват нито една хипотеза, включително тази за убийство, като огледът на местопроизшествието продължи през целия ден вчера.

До момента няма официална информация дали по тялото са открити следи от насилие преди избухването на пожара. Очакват се резултатите от съдебномедицинската експертиза и назначените криминалистични изследвания, които трябва да установят точната причина за смъртта и дали огънят е бил използван за прикриване на престъпление.

  • Кой е Владимир Янков

Според публикация на "24 часа" Владимир Янков е развивал дългогодишен бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Към момента няма данни той да е бил свързан с незаконна дейност или срещу него да са водени разследвания.

  • Какво е известно до момента

Към този момент официално е потвърдено, че при пожара е загинал 56-годишен мъж с инициали В. Т. Я., а първоначалните данни на пожарната сочат, че пожарът е възникнал вследствие на умишлени действия.

Разследването продължава под ръководството на прокуратурата, като криминалистите събират доказателства и изясняват дали става въпрос за умишлен палеж, убийство или друго престъпление. Очаква се повече яснота да внесат резултатите от назначените експертизи.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Николета Василева    
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