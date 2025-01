Републиканец: Путин прави обратното на това, което го съветва Тръмп

П редставителят на САЩ Майкъл Маккол заяви, че руският президент не се е вслушал в съветите на новоизбрания президент Доналд Тръмп, който призова Владимир Путин да деескалира войната с Украйна.

Маккол, републиканец от Тексас, се срещна с Атлантическия съвет в четвъртък. Той заяви пред Джон Хербст, старши директор на Евразийския център на Атлантическия съвет, че Путин очевидно не се е вслушал в молбата на Тръмп. Руският президент е изпробвал нови ракети със среден обсег на действие в рамките на удара по Украйна.

„Знам, че новоизбраният президент се е срещнал с Путин и е казал „моля ви, не ескалирайте конфликта“. Той не се е вслушал в съвета на новоизбрания президент. Всъщност това, което виждаме сега, е почти контранастъпление“, заяви Маккол.

Беше обявено, че Москва е тествала нова ракета със среден обсег, а Путин предупреди, че тя може да бъде използвана срещу страните, които са позволили на Киев да използва ракетите си за изстрелване срещу Русия.

Източник е заявил пред Ройтерс, че Тръмп е разговарял с Путин и му е казал да не ескалира войната в Украйна. Преди това обаче Тръмп е критикувал размера на американската военна и финансова подкрепа за Киев. Той обаче е заявил, че войната ще приключи бързо, когато се върне в Овалния кабинет за втори мандат.

