Тръмп: Иран настоява за споразумение

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ирански представители са се свързали с Вашингтон с желание за мирно споразумение, след като разговорите в Пакистан през уикенда приключиха без резултат.

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

„Мога да ви кажа, че другата страна се свърза с нас. Те настояват да сключат споразумение. Много, много силно“, каза Тръмп в Овалния кабинет, без да уточни с кого е говорил.

Той твърди, че в неделя през Ормузкия проток са преминали 34 кораба, което е най-големият брой от началото на войната с Иран.

Днес над 15 американски военни кораба на САЩ блокираха Ормузкия проток, като спират всички съдове, плаващи от и към ирански пристанища.

Axios съобщи, че „Съединените щати са предложили Иран да обяви 20-годишен мораториум върху обогатяването на уран“, а Техеран отговорил с контрапредложение, което би замразило обогатяването на уран за по-малко от 10 години. Източник от американската администрация уточни, че страните „продължават контактите в опит да постигнат споразумение“.

Нежеланието на Иран да се откаже от обогатяването на уран е основната причина за провала на преговорите със САЩ в Исламабад, посочи Тръмп по-рано.