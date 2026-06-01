Любопитно

Краят след Сезон 3: „Еуфория“ с по-лош финал от „Игра на тронове“ и Stranger Things

Критици и фенове са бесни на режисьора Сам Левинсън, който буквално „погреба“ феномена на HBO, убивайки главните герои по брутален и безсмислен начин

1 юни 2026, 12:56
Източник: Getty Images

В нимание: Текстът съдържа ключови спойлери за финала на сезон 3 на „Еуфория“!

Забравете за разочарованието от финалите на „Игра на тронове“ или Stranger Things – телевизията има нов крал на катастрофалните завършеци. Третият сезон на „Еуфория“ приключи точно така, както и започна: евтино, безвкусно и с тотално пропиляване на звездния си актьорски състав в името на абсурден сценарий, съобщава Page Six.

В раздутия, 93-минутен финален епизод главната героиня Ру (изиграна от Зендея) умира още по средата на серията. Смъртта ѝ е мрачна, нелепа и напълно лишена от драматизъм. Тя дори не загива в гангстерската война между наркобароните Лори (Марта Кели) и Аламо (Адеуале Акинуйе-Агбадже), която заемаше централно място през сезона. Вместо това Ру просто задига хапчета от Аламо и умира от свръхдоза фентанил. Съкрушеният ѝ ментор Али (Колман Доминго) я намира безжизнена на дивана си, а по-късно облича старата си военна униформа, нахлува с пистолет в стриптийз клуба на Аламо и го застрелва за отмъщение.

Повечето екранно време е посветено именно на тази линия, гарнирана с излишна акция около бандата на Лори, която в крайна сметка е заловена от ГДБОП и полицията (самата Лори предпочита да се хвърли с примка на врата от покрива на сграда, вместо да влезе в затвора).

Къде изчезнаха любимите герои?

Дори и да сте следили с интерес противоречивия сюжет около кариерата на Каси (Сидни Суини) в OnlyFans, финалът едва я докосва. Суини има шокиращо малко екранно време. Продуцентите са предпочели да фокусират камерите върху задните части на епизодични героини, отколкото да обърнат внимание на оригинални образи като Джулс (Хънтър Шейфър). И това не е преувеличение.

Сериалът завършва с абсурдната сцена, в която Каси, Мади (Алекса Деми) и Лекси (Мод Апатоу) живеят заедно в кичозното имение на Нейт (Джейкъб Елорди), декорирано в яркожълто – очевидно това е представата на сценаристите за „щастлив край“.

Самият Нейт (Джейкъб Елорди) дори не получава погребение. Каси лъже сестра си Лекси за съдбата му, убеждавайки я, че той просто е изчезнал мистериозно и някой ден може да се завърне. Показателно е, че Зендея и Елорди – емблемите на първите два сезона, които се превърнаха в глобални суперзвезди именно благодарение на шоуто – почти липсват във финала. Елорди се появява само на снимка, а Зендея присъства общо за около двадесет минути.

От дълбока психологическа драма до евтин гангстерски екшън

Това казва всичко за падението на третия сезон, който се превърна в напълно различно (и много по-лошо) заглавие. Той послужи просто като трибуна за режисьора Сам Левинсън да прави евтини имитации на Тарантино със сценарий, чиято дълбочина напомня на разсъждения на напушен първокурсник.

„Еуфория“ започна през 2019 г. като провокативна, изпълнена със секс и наркотици история за тийнейджъри. Да, беше дива и нереалистична на моменти, но първите два сезона се движеха от сложните характери на героите. Сезон 3 обаче изтри всичко това. След 5-годишен скок във времето, драмата се превърна в карикатурна гангстерска история. Комплексните някога образи бяха сведени до едноизмерни кукли, чиято единствена цел е да служат за абсурдни зрелища – предимно изтезания над героя на Елорди или похотливо заснети сцени със Сидни Суини.

Нейт беше хвърлен в нелепа сюжетна линия, напомняща за филмите на ужасите „Убийствен пъзел“, превръщайки го в пълен глупак, преди да бъде брутално убит в предпоследния епизод, без нито един от интересните му психологически конфликти да бъде разрешен. Междувременно Каси се превърна в алчна за пари празноглавка, а скандалният ѝ сюжет с OnlyFans беше просто извинение Суини да бъде показвана във фетиш облекла. Лекси и Джулс пък бяха напълно изтласкани в периферията – втората прекара целия сезон просто да рисува в апартамента си. Скука.

Сезон 3 се опитваше отчаяно да бъде „скандален“, но след поредната сцена с рязане на крайници и вулгарности, всичко стана просто досадно. Няма нищо по-скучно от сериал, който се опитва да бъде провокативен, без всъщност да има какво да каже.

Единственото нещо, за което феновете могат да изпитват истинска „еуфория“ в момента, е фактът, че това мъчение най-накрая приключи. Остава ни само да си сипем по едно за добрия сериал, който „Еуфория“ беше някога, и да погребем третия сезон дълбоко в пустинята.

Източник: Page Six    
Еуфория сезон 3 Зендея Сидни Суини финал на сериал Сам Левинсън телевизионна критика Джейкъб Елорди драматичен сериал спойлери
