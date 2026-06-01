Внимание, шофьори! Спират движението по "Дунав мост" при Русе

1 юни 2026, 13:23
Източник: АПИ

Н а 4 юни, четвъртък, ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 ч. до 21 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9 ч. на 4 юни до 9 ч. на 5 юни, съобщиха от АПИ.

Спецификата и етапът на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика.

Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е през юни 2026 г.

При спирането на движението по "Дунав мост" на 4 юни шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Карта с местата за изчакване са в приложения линк, както и карта с алтернативни маршрути за движение.

При ограничаване на движението на тежкотоварни превозни средства по "Дунав мост" при Русе от 9 ч. на 4 юни до 9 ч. на 5 юни, водачите следва да съобразят, че маршрутната карта е с валидност 24 часа от момента на активирането ѝ.

Директорът на РИОСВ - Варна е освободен от длъжност, започва проверка в инспекцията

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Путин заплаши Армения с "украински сценарий" и предупреди НАТО за Калининград

НЛО или съвпадение? Метеорит падна до изригващ вулкан и предизвика истерия в мрежата

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

По какво се различава удължителят на пробега от плъг-ин хибрида

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна
Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Руси къдрици и бели рокли: Опитаха да подобрят рекорда за най-много двойнички на Мерилин Монро

Над хиляда души се събраха в Палм Спрингс, за да почетат паметта на холивудската легенда точно преди нейния 100-тен рожден ден

България Преди 57 минути

Стотици медици се обединиха в уникална акция, за да спасят новородено с тежка вродена аномалия. След спешен полет и сложна лазерна операция, малкият пациент вече диша самостоятелно

Опасно време ни чака във вторник: Мощни бури и градушки удрят България

Предупреждение от първа степен - жълт код е обявено за 23 области в страната. Проверете дали и вашата е сред тях или сте от малкото, които са оцветени в зелено на картатата на НИМХ

Кървав инцидент в Бобов дол: Намериха пиян мъж с прободна рана пред жилищен блок

53-годишният местен жител е открит в безпомощно състояние и е откаран по спешност в болницата в Дупница. Полицията и прокуратурата разследват случая

След 66 години работа: Най-дълго служилата стюардеса се пенсионира

Джоан Принс Крандал е прекарала повече от шест десетилетия в небето и е свидетел на революцията в авиацията

Новите правила на ФИФА, които ще променят Световното: ВАР получава невиждана власт, край на симулациите

Исторически промени за турнира в Америка: Треньорите губят тайните си таймаути, а съдиите ще дават корнери на противника, ако вратарят бави топката

Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори "Баба Алино"

Той посочи, че в момента се правят изчисления на загубите

Тайният живот на небостъргачите: Какво се случва на нивата, които никой не вижда

В съвременния свят, където градовете стават все по-гъсто населени, архитектите се фокусират върху това да направят високите сгради по-ефективни и устойчиви

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора – украинската група "Куб"

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

Има информация, че Олег Невзоров се е занимавал с трафик на наркотици, хора и пране на пари, заяви депутатът от ПП

Бившата шефка на RT France Ксения Фьодорова се завърна във френския ефир

Политици и експерти предупреждават, че коментарите ѝ за Украйна, НАТО и Русия повтарят кремълски наративи

Евакуация на борда и щателна проверка от спецслужбите: Как една глупава дигитална шега превърна 8-часов полет в истински кошмар (и защо ФБР пое случая)

КЕВР утвърди цената на природния газ за юни

Тя е в размер на 35,62 евро/MWh

По-евтин бензин до края на седмицата в Гърция?

Според експертите причината е, че има спад на международните петролни котировки, което намалява и цената на рафинериите

Опасност в САЩ: „Супер Ел Ниньо“ събужда смъртоносен хантавирус с 60% смъртност

По повод Международния ден на детето Илияна Йотова, Бойко Борисов и лидерите на политическите формации отправиха благопожелания към най-малките с призив да растат здрави, да мечтаят смело и да бъдат подкрепяни от обществото ни

