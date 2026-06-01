Внимание, шофьори! Спират движението по "Дунав мост" при Русе

Н а 4 юни, четвъртък, ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 ч. до 21 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9 ч. на 4 юни до 9 ч. на 5 юни, съобщиха от АПИ.

Спецификата и етапът на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика.

Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е през юни 2026 г.

При спирането на движението по "Дунав мост" на 4 юни шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Карта с местата за изчакване са в приложения линк, както и карта с алтернативни маршрути за движение.

При ограничаване на движението на тежкотоварни превозни средства по "Дунав мост" при Русе от 9 ч. на 4 юни до 9 ч. на 5 юни, водачите следва да съобразят, че маршрутната карта е с валидност 24 часа от момента на активирането ѝ.