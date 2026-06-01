Любопитно

НЛО или съвпадение? Метеорит падна до изригващ вулкан и предизвика истерия в мрежата

Вирусно видео, показващо метеорит, преминаващ пред изригващ филипински вулкан, предизвика спекулации за извънземни. Неизвестен обект се появи след удара, но експерти предложиха логично обяснение

1 юни 2026, 13:14
В ирусно видео, показващо метеорит, преминаващ пред изригващ филипински вулкан, предизвика спекулации за извънземни. Неизвестен обект се появи след удара, но експерти предложиха логично обяснение.

На 25 май около 22:30 ч., по време на изригване на вулкана Майон на остров Лусон, Филипините, яркозелена огнена топка премина през небето. Видеото, публикувано в YouTube от Afar.TV, показва как обектът изчезва зад вулкана. Малко след това, на фона на червената лава, от мястото на предполагаемия удар се появи бяла светлина, която се издигна и изчезна, пише The New York Post.

Този феномен предизвика вълна от коментари в интернет, като мнозина спекулираха, че става въпрос за извънземна дейност или катастрофа. Въпреки това, астрофизикът от Харвардския университет Ави Льоб заяви пред NewsNation, че появата на светлината е свързана със сателит.

„Светлината, която се появява, най-вероятно е отражение от сателит, отразяващ слънчева светлина“, обясни Льоб. Той добави, че има над 10 000 комуникационни сателита, обикалящи Земята, което прави подобни наблюдения не толкова необичайни. Льоб подчерта, че бялата светлина няма връзка с метеорита, а е било съвпадение, че сателитът е отразявал слънчева светлина в същия момент и място.

Ави Льоб ръководи проекта „Галилео“, който търси признаци на извънземни технологични сигнали. Той отбеляза, че сателитите представляват сериозно предизвикателство за работата му, тъй като създават светлинни ефекти в небето.

Друг експерт, физикът Питър Браун от университета в Западен Онтарио, Канада, предположи, че метеоритът най-вероятно не е достигнал земята, а се е разпаднал в атмосферата. „Мисля, че нищо не е оцеляло“, заяви той пред New York Times.

Планетарен учен и експерт по астероиди, Анди Ривкин от Университета „Джонс Хопкинс“, определи явлението като „естетически впечатляващо“. „Този масивен вулкан беше временно засенчен от удара на нещо с размерите на чаша за кафе“, каза Ривкин.

Въпреки че теорията за извънземните беше отхвърлена, учените продължават да се възхищават на рядката възможност да наблюдават едновременно изригване на вулкан и преминаващ метеорит.

Източник: The New York Post    
метеорит вулкан Майон Филипини извънземни Ави Льоб сателит астрономия природен феномен проект Галилео огнена топка
