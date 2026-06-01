КЗП откри нарушения на детски площадки и атракциони преди 1 юни

В навечерието на Международния ден на детето – 1 юни, Комисията за защита на потребителите (КЗП) засили контрола върху обектите и съоръженията, които най-често се посещават от деца и техните семейства.

КЗП проверява увеселителните съоръжения за деца в София

Само за последните два дни инспекторите са извършили над 120 проверки в различни населени места в страната, като до момента са установени 11 нарушения.

Проверките обхващат детски площадки, детски центрове, батути, надуваеми замъци и пързалки, въжени паркове, катерачни съоръжения, увеселителни атракциони, както и търговски обекти, предлагащи детски стоки, храни и напитки в райони с голям поток от семейства и деца.

От КЗП посочват, че най-често констатираните нарушения са свързани с

липса на задължителна информация за потребителите, непълно или неточно обозначаване на цените, липса на регистър за рекламации и пропуски при представянето на документи, удостоверяващи безопасността и правилната експлоатация на съоръженията.

Специално внимание е отделено на

съоръженията за активни игри, които крият по-висок риск при неправилно използване. Сред тях са надуваемите атракциони, батутите, въжените маршрути и катерачните съоръжения.

При инспекциите се проверява дали са осигурени безопасни условия за ползване, има ли ясно разписани правила за достъп и ограничения за потребителите, както и дали операторите могат да представят необходимите документи за техническа изправност и безопасност.

От комисията подчертават, че при установяване на нарушения или липса на задължителни документи се предприемат незабавни мерки. Те могат да включват съставяне на актове, налагане на санкции, предписания за отстраняване на нередностите, а при наличие на риск за здравето и безопасността на потребителите – и временно спиране на съоръжението от експлоатация.

Контролната кампания ще продължи и през следващите дни. КЗП планира и съвместни проверки с органите на МВР за спазване на забраната за продажба на тютюневи изделия, електронни цигари и свързани продукти на лица под 18 години.

От комисията напомнят, че безопасността на децата е сред основните приоритети в работата на институцията и уверяват, че при констатирани нарушения ще бъдат прилагани всички предвидени в закона мерки срещу некоректните търговци и оператори.