България

КЗП откри нарушения на детски площадки и атракциони преди 1 юни

Над 120 проверки в цялата страна разкриха пропуски в безопасността и информацията за потребителите

1 юни 2026, 13:52
КЗП откри нарушения на детски площадки и атракциони преди 1 юни
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

В навечерието на Международния ден на детето – 1 юни, Комисията за защита на потребителите (КЗП) засили контрола върху обектите и съоръженията, които най-често се посещават от деца и техните семейства.

КЗП проверява увеселителните съоръжения за деца в София

Само за последните два дни инспекторите са извършили над 120 проверки в различни населени места в страната, като до момента са установени 11 нарушения.

Проверките обхващат детски площадки, детски центрове, батути, надуваеми замъци и пързалки, въжени паркове, катерачни съоръжения, увеселителни атракциони, както и търговски обекти, предлагащи детски стоки, храни и напитки в райони с голям поток от семейства и деца.

Започват проверки на детски играчки в търговската мрежа

От КЗП посочват, че най-често констатираните нарушения са свързани с

липса на задължителна информация за потребителите, непълно или неточно обозначаване на цените, липса на регистър за рекламации и пропуски при представянето на документи, удостоверяващи безопасността и правилната експлоатация на съоръженията.

Специално внимание е отделено на

съоръженията за активни игри, които крият по-висок риск при неправилно използване. Сред тях са надуваемите атракциони, батутите, въжените маршрути и катерачните съоръжения.

При инспекциите се проверява дали са осигурени безопасни условия за ползване, има ли ясно разписани правила за достъп и ограничения за потребителите, както и дали операторите могат да представят необходимите документи за техническа изправност и безопасност.

От комисията подчертават, че при установяване на нарушения или липса на задължителни документи се предприемат незабавни мерки. Те могат да включват съставяне на актове, налагане на санкции, предписания за отстраняване на нередностите, а при наличие на риск за здравето и безопасността на потребителите – и временно спиране на съоръжението от експлоатация.

Контролната кампания ще продължи и през следващите дни. КЗП планира и съвместни проверки с органите на МВР за спазване на забраната за продажба на тютюневи изделия, електронни цигари и свързани продукти на лица под 18 години.

От комисията напомнят, че безопасността на децата е сред основните приоритети в работата на институцията и уверяват, че при констатирани нарушения ще бъдат прилагани всички предвидени в закона мерки срещу некоректните търговци и оператори.

Източник: КЗП    
КЗП безопасност на децата Международен ден на детето потребителски контрол детски площадки увеселителни атракциони техническа безопасност защита на потребителите детски стоки инспекции
Последвайте ни
САЩ въоръжават българските F-16 с най-новите ракети на НАТО

САЩ въоръжават българските F-16 с най-новите ракети на НАТО

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Директорът на РИОСВ - Варна е освободен от длъжност, започва проверка в инспекцията

Директорът на РИОСВ - Варна е освободен от длъжност, започва проверка в инспекцията

НЛО или съвпадение? Метеорит падна до изригващ вулкан и предизвика истерия в мрежата

НЛО или съвпадение? Метеорит падна до изригващ вулкан и предизвика истерия в мрежата

Плащаш здравни вноски всеки месец — ето какво получаваш в замяна

Плащаш здравни вноски всеки месец — ето какво получаваш в замяна

pariteni.bg
Как да спрем териториалната агресия при кучето си

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кои зодии остават без истински приятели заради тежкия си характер

Кои зодии остават без истински приятели заради тежкия си характер

Любопитно Преди 25 минути

Астролозите са посочили зодиакалните знаци, на които им е най-трудно да изградят близки приятелства поради склонност към емоционална предпазливост. Смята се, че тези черти на характера влияят на доверието и дълбочината на социалните връзки днес

Руси къдрици и бели рокли: Опитаха да подобрят рекорда за най-много двойнички на Мерилин Монро

Руси къдрици и бели рокли: Опитаха да подобрят рекорда за най-много двойнички на Мерилин Монро

Любопитно Преди 58 минути

Над хиляда души се събраха в Палм Спрингс, за да почетат паметта на холивудската легенда точно преди нейния 100-тен рожден ден

<p>&bdquo;Просто се отпуснете&ldquo;: Тръмп твърди, че Иран иска сделка</p>

След размяната на удари: Тръмп твърди, че Иран иска сделка

Свят Преди 1 час

Изявлението му дойде, след като американските военни съобщиха, че през уикенда са нанесли удари по ирански военни обекти

<p>Путин заплаши Армения с &quot;украински сценарий&quot;</p>

Путин заплаши Армения с "украински сценарий" и предупреди НАТО за Калининград

Свят Преди 1 час

Изказването на руския президент засилва напрежението с НАТО и поставя под натиск Армения

Краят след Сезон 3: „Еуфория“ с по-лош финал от „Игра на тронове“ и Stranger Things

Краят след Сезон 3: „Еуфория“ с по-лош финал от „Игра на тронове“ и Stranger Things

Любопитно Преди 1 час

Критици и фенове са бесни на режисьора Сам Левинсън, който буквално „погреба“ феномена на HBO, убивайки главните герои по брутален и безсмислен начин

Невъзможни изпитания и емоционални срещи в „SOS Разтребители“

Невъзможни изпитания и емоционални срещи в „SOS Разтребители“

Любопитно Преди 1 час

Възможно ли е сметище да откаже да приеме отпадъци? – гледайте в новите епизод на риалити формата

Опасно време ни чака във вторник: Мощни бури и градушки удрят България

Опасно време ни чака във вторник: Мощни бури и градушки удрят България

България Преди 1 час

Предупреждение от първа степен - жълт код е обявено за 23 области в страната. Проверете дали и вашата е сред тях или сте от малкото, които са оцветени в зелено на картатата на НИМХ

Кървав инцидент в Бобов дол: Намериха пиян мъж с прободна рана пред жилищен блок

Кървав инцидент в Бобов дол: Намериха пиян мъж с прободна рана пред жилищен блок

България Преди 1 час

53-годишният местен жител е открит в безпомощно състояние и е откаран по спешност в болницата в Дупница. Полицията и прокуратурата разследват случая

<p>Пенсионира се стюардесата, работила над 66 години&nbsp;</p>

След 66 години работа: Най-дълго служилата стюардеса се пенсионира

Свят Преди 1 час

Джоан Принс Крандал е прекарала повече от шест десетилетия в небето и е свидетел на революцията в авиацията

Новите правила на ФИФА, които ще променят Световното: ВАР получава невиждана власт, край на симулациите

Новите правила на ФИФА, които ще променят Световното: ВАР получава невиждана власт, край на симулациите

Свят Преди 1 час

Исторически промени за турнира в Америка: Треньорите губят тайните си таймаути, а съдиите ще дават корнери на противника, ако вратарят бави топката

Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори "Баба Алино"

Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори "Баба Алино"

България Преди 1 час

Той посочи, че в момента се правят изчисления на загубите

Тайният живот на небостъргачите: Какво се случва на нивата, които никой не вижда

Тайният живот на небостъргачите: Какво се случва на нивата, които никой не вижда

Любопитно Преди 1 час

В съвременния свят, където градовете стават все по-гъсто населени, архитектите се фокусират върху това да направят високите сгради по-ефективни и устойчиви

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

България Преди 2 часа

Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора – украинската група "Куб"

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

България Преди 2 часа

Има информация, че Олег Невзоров се е занимавал с трафик на наркотици, хора и пране на пари, заяви депутатът от ПП

<p>Кой е Дарт Вейдър&nbsp;на руската пропаганда във Франция?</p>

Бившата шефка на RT France Ксения Фьодорова се завърна във френския ефир

Свят Преди 2 часа

Политици и експерти предупреждават, че коментарите ѝ за Украйна, НАТО и Русия повтарят кремълски наративи

Снимката е илюстративна

4 букви приземиха самолет: Как тийнейджър обърна презокеански полет и вкара ФБР в действие

Свят Преди 2 часа

Евакуация на борда и щателна проверка от спецслужбите: Как една глупава дигитална шега превърна 8-часов полет в истински кошмар (и защо ФБР пое случая)

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Без шум и блясък: Дуа Липа се омъжи на тайна церемония

Edna.bg

Добре дошли в кариерния ад - 6 знака, че трябва да напуснеш работата си

Edna.bg

Официално: новакът в efbet Лига обяви името на треньора си

Gong.bg

Александър Димитров: Ще си сверим часовниците с един много силен противник

Gong.bg

Уволниха директора на РИОСВ – Варна

Nova.bg

Земеделският министър призова кмета на Варна да събори незаконното селище в Баба Алино

Nova.bg