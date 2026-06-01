След Путин, Лукашенко също предупреди Армения за риск от „украински сценарий“

П резидентът на Беларус Александър Лукашенко призова Армения да бъде „изключително внимателна“ при избора на бъдещия си политически курс - дали да остане в Евразийския икономически съюз (ЕАИС) или да се насочи към Европейския съюз.

Изявлението беше направено пред журналисти след срещата на върха на ЕАИС в Астана, съобщава беларуската държавна медия BELTA.

Лукашенко заяви, че в Армения в момента се наблюдават множество политически изявления, свързани с предстоящите парламентарни избори, насрочени за 7 юни. По думите му именно в този контекст се засилват дискусиите за евентуално излизане на Армения от ЕАИС и ориентация към членство в ЕС.

Според него лидерите на Евразийския икономически съюз са приели съвместно изявление след срещата в Астана в подкрепа на идеята за провеждане на референдум в Армения по този въпрос.

„Ние не оказваме натиск върху арменския народ, но политическите игри преди изборите са очевидни. Естествено, всичко се изопачава за изборите. Но арменското ръководство постъпва неправилно и това поведение представлява неуважение към ЕАИС, тази позиция беше единодушно споделена от всички членове на съюза“, заяви беларуският лидер. Той добави, че Армения е била представена на срещата от вицепремиера Мгер Григорян и че позициите на страните са били изложени в негово присъствие.

Лукашенко отново предупреди арменските власти и обществото да бъдат предпазливи.

„Арменците трябва да бъдат внимателни, за да не повторят това, което се случи в Украйна, не дай Боже. Там всичко започна по същия начин. Помните това. Арменците, които току-що излязоха от една война, не трябва да попадат в трудна ситуация заради това. Не бързайте. Мислете внимателно, бъдете разумни“, заяви Лукашенко.

„Арменският народ трябва много сериозно да обмисли подобна стъпка. Това е единственото, което ги насърчавам да направят. Каквото и да реши народът, ние ще се съгласим с това“, добави той.

Беларуският президент твърди още, че определени външни фактори имат интерес от настоящата ситуация в Армения, като намекна за западни партньори.

„Някои печелят от това. Дойдоха, събраха хора там (знаете кои европейци бяха там), направиха куп обещания… Макар че ние не чухме тези обещания, само обвинения: Беларус и Русия са такива и такива. Разбира се, ние не сме идеални. Но погледнете себе си“, каза Лукашенко.

Путин заплаши Армения с "украински сценарий" и предупреди НАТО за Калининград

По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че Армения може да се изправи пред „украински сценарий“ заради стремежа си към европейска интеграция и отправи заплаха, че Русия ще „срути до основи“ всяка държава, която се опита да атакува Калининградска област.

Армения от своя страна е в продължителна политическа криза в отношенията си с Москва, като все по-осезаемо се сближава със Запада и обвинява Русия в неизпълнение на ангажиментите ѝ по сигурността.

На този фон президентът на Украйна Володимир Зеленски, в отговор на руските заплахи към Армения, призова Европейския съюз „да мисли повече за сигурността“ и да не оставя уязвими държави без подкрепа, ако те са под риск от действията на Русия.