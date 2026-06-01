След Путин, Лукашенко също предупреди Армения за риск от „украински сценарий“

По думите му именно в този контекст се засилват дискусиите за евентуално излизане на Армения от ЕАИС и ориентация към членство в ЕС

1 юни 2026, 13:25
Източник: БТА

П резидентът на Беларус Александър Лукашенко призова Армения да бъде „изключително внимателна“ при избора на бъдещия си политически курс - дали да остане в Евразийския икономически съюз (ЕАИС) или да се насочи към Европейския съюз.

Изявлението беше направено пред журналисти след срещата на върха на ЕАИС в Астана, съобщава беларуската държавна медия BELTA.

Лукашенко заяви, че в Армения в момента се наблюдават множество политически изявления, свързани с предстоящите парламентарни избори, насрочени за 7 юни. По думите му именно в този контекст се засилват дискусиите за евентуално излизане на Армения от ЕАИС и ориентация към членство в ЕС.

Според него лидерите на Евразийския икономически съюз са приели съвместно изявление след срещата в Астана в подкрепа на идеята за провеждане на референдум в Армения по този въпрос.

„Ние не оказваме натиск върху арменския народ, но политическите игри преди изборите са очевидни. Естествено, всичко се изопачава за изборите. Но арменското ръководство постъпва неправилно и това поведение представлява неуважение към ЕАИС, тази позиция беше единодушно споделена от всички членове на съюза“, заяви беларуският лидер. Той добави, че Армения е била представена на срещата от вицепремиера Мгер Григорян и че позициите на страните са били изложени в негово присъствие.

Лукашенко отново предупреди арменските власти и обществото да бъдат предпазливи.

„Арменците трябва да бъдат внимателни, за да не повторят това, което се случи в Украйна, не дай Боже. Там всичко започна по същия начин. Помните това. Арменците, които току-що излязоха от една война, не трябва да попадат в трудна ситуация заради това. Не бързайте. Мислете внимателно, бъдете разумни“, заяви Лукашенко.

„Арменският народ трябва много сериозно да обмисли подобна стъпка. Това е единственото, което ги насърчавам да направят. Каквото и да реши народът, ние ще се съгласим с това“, добави той.

Беларуският президент твърди още, че определени външни фактори имат интерес от настоящата ситуация в Армения, като намекна за западни партньори.

„Някои печелят от това. Дойдоха, събраха хора там (знаете кои европейци бяха там), направиха куп обещания… Макар че ние не чухме тези обещания, само обвинения: Беларус и Русия са такива и такива. Разбира се, ние не сме идеални. Но погледнете себе си“, каза Лукашенко.

Путин заплаши Армения с "украински сценарий" и предупреди НАТО за Калининград

По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че Армения може да се изправи пред „украински сценарий“ заради стремежа си към европейска интеграция и отправи заплаха, че Русия ще „срути до основи“ всяка държава, която се опита да атакува Калининградска област.

Армения от своя страна е в продължителна политическа криза в отношенията си с Москва, като все по-осезаемо се сближава със Запада и обвинява Русия в неизпълнение на ангажиментите ѝ по сигурността.

На този фон президентът на Украйна Володимир Зеленски, в отговор на руските заплахи към Армения, призова Европейския съюз „да мисли повече за сигурността“ и да не оставя уязвими държави без подкрепа, ако те са под риск от действията на Русия.

Александър Лукашенко Армения ЕАИС Европейски съюз външна политика геополитика украински сценарий Владимир Путин политическа криза международни отношения
