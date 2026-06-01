Любопитно

Замръзване на мозъка: Какво разкрива за здравето ни болката от сладолед

Ако често изпитвате т.нар. „мозъчно замръзване“, това може да е наследствена черта, но и ранен сигнал за по-сериозно главоболие

1 юни 2026, 14:19
Замръзване на мозъка: Какво разкрива за здравето ни болката от сладолед
Източник: Getty Images

П редставете си горещ летен ден. Хапвате с удоволствие любимия си сладолед, когато внезапно усещате забиване на ледено шило в челото. Остра, пронизваща болка избухва някъде дълбоко в главата ви. Всичко, което можете да направите, е да замръзнете на място и да изчакате дискомфортът да премине, докато сладоледът ви се разтапя, съобщава BBC.

„Това състояние е изключително често срещано“, казва д-р Амаал Старлинг, невролог в клиниката „Майо“ в САЩ. „То е напълно безобидно – появява се внезапно и изчезва също толкова бързо.“

Защо обаче тялото ни наказва така, когато хапваме нещо студено твърде бързо? Оказва се, че освен изпитание за любителите на десерти, „мозъчното замръзване“ има десетилетна история в помощ на научния прогрес и може да разкрие за здравето ви много повече, отколкото предполагате.

Какво представлява „мозъчното замръзване“?

Това, което като деца наричаме замръзване на мозъка или „сладоледено главоболие“, в научните среди е известно като главоболие, предизвикано от студен стимул.

Учените смятат, че то се дължи на рязкото охлаждане на небцето или на задната част на гърлото. Този студов шок кара кръвоносните съдове да се свият изключително бързо, след което те веднага се разширяват обратно, за да възстановят кръвния поток.

Нервните окончания по стените на тези кръвоносни съдове изпращат сигнали към тригеминалния (тройния) нерв. Това е същият нерв, който отговаря за усещането за болка в областта на лицето и челото. Точно затова усещаме натиск и болка дълбоко в главата, а не в самата уста.

(Интересен факт: Данните сочат, че ледените храни и напитки могат да предизвикат и сърцебиене или аритмия, особено при мъже на средна възраст – състояние, известно в медицината като „сърце от студена напитка“).

Как да го спрем?

За да избегнете този дискомфорт, просто забавете темпото. Тъй като проблемът идва от рязката смяна на температурата, дайте време на небцето си да се затопли между хапките или глътките.

Ако все пак лакомията е надделяла и болката вече е факт, има лесен трик: притиснете долната част на езика си към небцето, за да го затоплите бързо. Ако езикът ви също е изтръпнал от студ, можете да използвате палеца си или да отпиете глътка топла напитка.

Изненадващата връзка с мигрената

Защо някои хора получават мозъчно замръзване от една хапка, а други могат да изпият цял леден шейк на един дъх? Професор Ирене Толдо от Университета в Падуа, Италия, изследва четири десетилетия научни проучвания по темата и открива интересни закономерности.

Всичко е в гените: Изследванията показват, че това състояние е наследствено. Ако родителите ви страдат от сладоледено главоболие, вероятността и вие да го изпитвате е огромна.

Връзката с мигрената: Най-важният фактор за интензивността на болката е дали страдате от хронично главоболие или мигрена. Хората с мигрена изпитват много по-силно „мозъчно замръзване“. В проучване още от 70-те години се установява, че зашеметяващите 93% от хората с мигрена получават и силно сладоледено главоболие, докато сред хората без мигрена този процент е едва около 30%.

Самата д-р Старлинг страда от мигрена и признава, че нейният тригеминален нерв е изключително чувствителен. Когато бъде изложен на студ, той се активира много по-остро.

Ако вие или детето ви изпитвате извънредно болезнено замръзване на мозъка, е добре да обърнете внимание на общата си история с главоболията. „Всяка шеста жена, всеки десети мъж и всяко единадесето дете страдат от мигрена,“ обяснява д-р Старлинг. „Над 50% от тях обаче никога не са споделяли симптомите си с лекар. Важно е да се знае, че това е медицинско състояние, за което има диагноза и успешно лечение.“

Ледено лекарство

Поради тази специфична връзка с нервната система, от 60-те години насам учените често използват сладоледа в лабораториите. Тъй като мигренозните пристъпи са непредвидими и за изследователите е трудно да вкарат пациент в ЯМР скенер точно в пика на болката, те предизвикват „мозъчно замръзване“ у доброволци по изкуствен път.

Тъй като и двете състояния засягат тройния нерв, сладоледеното главоболие служи като перфектен и лесен за контролиране модел за изследване на механизмите на главоболието и кръвния поток в мозъка.

Добрата новина за хората с мигрена е, че няма нужда да се отказват от любимите си десерти. Просто трябва да ги хапват малко по-бавно – така не само ще си спестят болката, но и ще се насладят на вкуса много по-добре.

Източник: BBC    
мозъчно замръзване сладоледено главоболие мигрена тригеминален нерв главоболие студен стимул медицина неврология наследственост здраве
Последвайте ни
САЩ въоръжават българските F-16 с най-новите ракети на НАТО

САЩ въоръжават българските F-16 с най-новите ракети на НАТО

Пиратски

Пиратски "парти кораб" потъна край "Острова на рая" - пътници се спасиха в последния момент

Огромна експлозия разтърси Малта

Огромна експлозия разтърси Малта

Археолози останаха без думи: Откриха загадъчен тунел в Йерусалим

Археолози останаха без думи: Откриха загадъчен тунел в Йерусалим

Плащаш здравни вноски всеки месец — ето какво получаваш в замяна

Плащаш здравни вноски всеки месец — ето какво получаваш в замяна

pariteni.bg
Новият Lexus ES идва с две електрически версии и една хибридна

Новият Lexus ES идва с две електрически версии и една хибридна

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Откриха&nbsp;най-малкия динозавър, живял някога на Земята</p>

Не само гиганти: Откриха фосил от най-малкия динозавър, живял някога на Земята

Любопитно Преди 11 минути

Праисторическото създание е било с големината на врана, имало е пера и зъби и доказва, че в сянката на гигантите е процъфтявал неподозиран микросвят

,

От куриер до милионер: Спечелил €6 млн. от лотарията се върна на работа, за да изненада колегите си

Любопитно Преди 31 минути

Григор Макдоналд, който след 30 години разнасяне на пратки удари джакпота, раздаде цветя и лотарийни билети на хората, с които е работил с десетилетия

<p>Контролът над &bdquo;Мечата пролука&ldquo; би увеличил заплахата за НАТО</p>

Министърът на отбраната на Норвегия: Контролът над „Мечата пролука“ би увеличил заплахата за НАТО

Свят Преди 54 минути

Осло предупреждава, че засилването на руското присъствие в северните води може да промени военния баланс в региона.

Мадяр иска да отстрани президента на Унгария от поста му

Мадяр иска да отстрани президента на Унгария от поста му

Свят Преди 1 час

Мадяр е уведомил президента за намеренията си

Четирима нахлуха в дом в село Мъдрец в 4:00 часа сутринта, бутнаха и раниха жена

Четирима нахлуха в дом в село Мъдрец в 4:00 часа сутринта, бутнаха и раниха жена

България Преди 1 час

Сигнал в 4:16 сутринта прати патрулки и линейка в село Мъдрец. Криминалисти и прокуратура разплитат мотивите зад среднощна атака

Изображението е генерирано с изкуствен интелект

17-годишен нападна с лопата кмет на село край Монтана, пострадалият е в болница

България Преди 1 час

Младежът заподозрял, че е подал сигнал за силна музика по време на празненство

Кои зодии остават без истински приятели заради тежкия си характер

Кои зодии остават без истински приятели заради тежкия си характер

Любопитно Преди 1 час

Астролозите са посочили зодиакалните знаци, на които им е най-трудно да изградят близки приятелства поради склонност към емоционална предпазливост. Смята се, че тези черти на характера влияят на доверието и дълбочината на социалните връзки днес

Снимката е илюстративна

КЗП откри нарушения на детски площадки и атракциони преди 1 юни

България Преди 2 часа

Над 120 проверки в цялата страна разкриха пропуски в безопасността и информацията за потребителите

Руси къдрици и бели рокли: Опитаха да подобрят рекорда за най-много двойнички на Мерилин Монро

Руси къдрици и бели рокли: Опитаха да подобрят рекорда за най-много двойнички на Мерилин Монро

Любопитно Преди 2 часа

Над хиляда души се събраха в Палм Спрингс, за да почетат паметта на холивудската легенда точно преди нейния 100-тен рожден ден

<p>След Путин, Лукашенко също отправи остро предупреждение към Армения&nbsp;</p>

След Путин, Лукашенко също предупреди Армения за риск от „украински сценарий“

Свят Преди 2 часа

По думите му именно в този контекст се засилват дискусиите за евентуално излизане на Армения от ЕАИС и ориентация към членство в ЕС

Внимание, шофьори! Спират движението по "Дунав мост" при Русе

Внимание, шофьори! Спират движението по "Дунав мост" при Русе

България Преди 2 часа

<p>&bdquo;Просто се отпуснете&ldquo;: Тръмп твърди, че Иран иска сделка</p>

След размяната на удари: Тръмп твърди, че Иран иска сделка

Свят Преди 2 часа

Изявлението му дойде, след като американските военни съобщиха, че през уикенда са нанесли удари по ирански военни обекти

НЛО или съвпадение? Метеорит падна до изригващ вулкан и предизвика истерия в мрежата

НЛО или съвпадение? Метеорит падна до изригващ вулкан и предизвика истерия в мрежата

Любопитно Преди 2 часа

Вирусно видео, показващо метеорит, преминаващ пред изригващ филипински вулкан, предизвика спекулации за извънземни. Неизвестен обект се появи след удара, но експерти предложиха логично обяснение

<p>Путин заплаши Армения с &quot;украински сценарий&quot;</p>

Путин заплаши Армения с "украински сценарий" и предупреди НАТО за Калининград

Свят Преди 2 часа

Изказването на руския президент засилва напрежението с НАТО и поставя под натиск Армения

Снимката е илюстративна

Лекари от Пловдив и Варна направиха чудо за едномесечно бебе с тежка вродена аномалия

България Преди 2 часа

Стотици медици се обединиха в уникална акция, за да спасят новородено с тежка вродена аномалия. След спешен полет и сложна лазерна операция, малкият пациент вече диша самостоятелно

Краят след Сезон 3: „Еуфория“ с по-лош финал от „Игра на тронове“ и Stranger Things

Краят след Сезон 3: „Еуфория“ с по-лош финал от „Игра на тронове“ и Stranger Things

Любопитно Преди 2 часа

Критици и фенове са бесни на режисьора Сам Левинсън, който буквално „погреба“ феномена на HBO, убивайки главните герои по брутален и безсмислен начин

Всичко от днес

От мрежата

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Папи Ханс - без оркестър и без танцьори, сам срещу 15 000 души

Edna.bg

Без шум и блясък: Дуа Липа се омъжи на тайна церемония

Edna.bg

Георги Миланов: Напускам Динамо, има вариант да се върна в България

Gong.bg

След драмата в Канада: Цолов се готви за трудния старт в Монако

Gong.bg

Задържаха 17-годишен за нападение над кмета на монтанско село

Nova.bg

Уволниха директора на РИОСВ – Варна

Nova.bg