Замръзване на мозъка: Какво разкрива за здравето ни болката от сладолед

П редставете си горещ летен ден. Хапвате с удоволствие любимия си сладолед, когато внезапно усещате забиване на ледено шило в челото. Остра, пронизваща болка избухва някъде дълбоко в главата ви. Всичко, което можете да направите, е да замръзнете на място и да изчакате дискомфортът да премине, докато сладоледът ви се разтапя, съобщава BBC.

„Това състояние е изключително често срещано“, казва д-р Амаал Старлинг, невролог в клиниката „Майо“ в САЩ. „То е напълно безобидно – появява се внезапно и изчезва също толкова бързо.“

Защо обаче тялото ни наказва така, когато хапваме нещо студено твърде бързо? Оказва се, че освен изпитание за любителите на десерти, „мозъчното замръзване“ има десетилетна история в помощ на научния прогрес и може да разкрие за здравето ви много повече, отколкото предполагате.

Какво представлява „мозъчното замръзване“?

Това, което като деца наричаме замръзване на мозъка или „сладоледено главоболие“, в научните среди е известно като главоболие, предизвикано от студен стимул.

Учените смятат, че то се дължи на рязкото охлаждане на небцето или на задната част на гърлото. Този студов шок кара кръвоносните съдове да се свият изключително бързо, след което те веднага се разширяват обратно, за да възстановят кръвния поток.

Нервните окончания по стените на тези кръвоносни съдове изпращат сигнали към тригеминалния (тройния) нерв. Това е същият нерв, който отговаря за усещането за болка в областта на лицето и челото. Точно затова усещаме натиск и болка дълбоко в главата, а не в самата уста.

(Интересен факт: Данните сочат, че ледените храни и напитки могат да предизвикат и сърцебиене или аритмия, особено при мъже на средна възраст – състояние, известно в медицината като „сърце от студена напитка“).

Как да го спрем?

За да избегнете този дискомфорт, просто забавете темпото. Тъй като проблемът идва от рязката смяна на температурата, дайте време на небцето си да се затопли между хапките или глътките.

Ако все пак лакомията е надделяла и болката вече е факт, има лесен трик: притиснете долната част на езика си към небцето, за да го затоплите бързо. Ако езикът ви също е изтръпнал от студ, можете да използвате палеца си или да отпиете глътка топла напитка.

Изненадващата връзка с мигрената

Защо някои хора получават мозъчно замръзване от една хапка, а други могат да изпият цял леден шейк на един дъх? Професор Ирене Толдо от Университета в Падуа, Италия, изследва четири десетилетия научни проучвания по темата и открива интересни закономерности.

Всичко е в гените: Изследванията показват, че това състояние е наследствено. Ако родителите ви страдат от сладоледено главоболие, вероятността и вие да го изпитвате е огромна.

Връзката с мигрената: Най-важният фактор за интензивността на болката е дали страдате от хронично главоболие или мигрена. Хората с мигрена изпитват много по-силно „мозъчно замръзване“. В проучване още от 70-те години се установява, че зашеметяващите 93% от хората с мигрена получават и силно сладоледено главоболие, докато сред хората без мигрена този процент е едва около 30%.

Самата д-р Старлинг страда от мигрена и признава, че нейният тригеминален нерв е изключително чувствителен. Когато бъде изложен на студ, той се активира много по-остро.

Ако вие или детето ви изпитвате извънредно болезнено замръзване на мозъка, е добре да обърнете внимание на общата си история с главоболията. „Всяка шеста жена, всеки десети мъж и всяко единадесето дете страдат от мигрена,“ обяснява д-р Старлинг. „Над 50% от тях обаче никога не са споделяли симптомите си с лекар. Важно е да се знае, че това е медицинско състояние, за което има диагноза и успешно лечение.“

Ледено лекарство

Поради тази специфична връзка с нервната система, от 60-те години насам учените често използват сладоледа в лабораториите. Тъй като мигренозните пристъпи са непредвидими и за изследователите е трудно да вкарат пациент в ЯМР скенер точно в пика на болката, те предизвикват „мозъчно замръзване“ у доброволци по изкуствен път.

Тъй като и двете състояния засягат тройния нерв, сладоледеното главоболие служи като перфектен и лесен за контролиране модел за изследване на механизмите на главоболието и кръвния поток в мозъка.

Добрата новина за хората с мигрена е, че няма нужда да се отказват от любимите си десерти. Просто трябва да ги хапват малко по-бавно – така не само ще си спестят болката, но и ще се насладят на вкуса много по-добре.