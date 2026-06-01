Лекари от Пловдив и Варна направиха чудо за едномесечно бебе с тежка вродена аномалия

Ж ивотът на едномесечно бебе с тежка вродена аномалия на ларинкса бе спасен благодарение на съвместните усилия на мултидисциплинарни екипи на от УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна и УМБАЛ "Св. Георги“ – Пловдив. След диагностициране на състоянието на новороденото, лекарите от Пловдив го насочват към Варна с въздушен медицински транспорт поради критични затруднения в дишането и храненето, и непосредствен риск за живота.

Новороденото е страдало от рядка тежка форма на ларингомалация – вродено заболяване, при което тъканите на ларинкса колабират при вдишване и възпрепятстват нормалното поемане на въздух. При подобни случаи състоянието на децата обикновено се влошава постепенно в рамките на дни и седмици. Така се случва и с бебето от Южна България. След като родителите и лекарите установяват, че заболяването протича нетипично и дихателните затруднения се задълбочават, новороденото е насочено към УМБАЛ "Св. Георги“ – Пловдив – най-голямата високоспециализирана болница в региона. Там екипите успяват да овладеят критичния момент, като интубират детето и го поставят на апаратна вентилация. Благодарение на бързата намеса състоянието му е стабилизирано и е осигурен шанс за последващо високоспециализирано лечение.

Специалистите от Пловдив насочват бебето за оперативно лечение към УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна, където екипът в Клиниката по ушно-носно-гърлени болести има дългогодишен опит в лечението на подобни тежки малформации при новородени и малки деца от цяла България. Поради необходимостта от непрекъсната апаратна вентилация и висок риск за живота на детето, транспортирането до Варна е осъществено с въздушна линейка.

Още с пристигането си във Варна новороденото е поето от мултидисциплинарен екип от УМБАЛ "Св. Марина“, включващ специалисти по УНГ болести, детска реанимация, анестезиология и интензивно лечение, неонатология и педиатрия, детска спешна медицина. След оценка на състоянието медиците извършва лазерна супраглотопластика – високоспециализирана процедура за корекция на вродената аномалия на ларинкса. Лекарите извършват и последващи контролни огледи на ларинкса за проследяване на следоперативния резултат.

"Без тези интервенции животът на детето би бил невъзможен“, подчертават лекарите, участвали в лечението. По думите на проф. д-р Николай Сапунджиев, началник на Клиниката по УНГ болести във варненската университетска болница, точно в такива критични ситуации проличават натрупаните с години опит, сработеността между отделните звена и доверието между специалистите от различните лечебни заведения.

"Управлението на дихателните пътища на един толкова малък пациент е огромно предизвикателство от професионална гледна точка. Същевременно е свързано и с голяма отговорност, с нуждата от бързи решения, тъй като времето, с което разполагаме при новородени и малки деца е значително по-кратко в сравнение с възрастните пациенти“, уточни доц. д-р Петя Иванова – началник на клиниката по анестезиология и активно лечение в УМБАЛ "Св. Марина“.

Според д-р Дарина Крумова – началник на детското отделение за интензивно лечение към Първа детска клиника, натрупаният през годините опит на екипите в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна в лечението и грижата за деца с подобни редки патологии утвърждава болницата като център за лечение на такива случаи. Тя подчертава, че специалистите от варненската университетска болница ще продължат да проследяват състоянието на детето съвместно с колегите си от Пловдив и при необходимост са готови да съдействат за бъдещи интервенции и лечение.

След близо месец лечение в двете университетски болници бебето е стабилизирано и диша самостоятелно. То е спасено благодарение на отличната координация, бързата реакция и високата експертиза на специалисти от клиниките по ушно-носно-гърлени болести, детските реанимации, отделенията по неонатология и педиатрия, детските спешни центрове, екипите по анестезиология и интензивно лечение в Пловдив и Варна.

Случаят е пореден пример за силата на екипността, координираната работа между лечебните заведения в страната и възможностите на високоспециализираната медицина в България, когато зад каузата стои една обща цел – спасяването на човешки живот.

"Стотици ангели от Пловдив, Варна и цяла България се погрижиха за това дете. Всеки помогна с нещо, за да има днес едно спасено бебе“, споделят още медиците. След успешното лечение във Варна детето е транспортирано с въздушна линейка обратно до Пловдив в стабилно състояние, без необходимост от апаратна вентилация и кислородотерапия.

Ключова роля за спасяването на детето имат също екипите, организирали въздушния транспорт между Пловдив и Варна. В организацията са участвали медици, парамедици, технически специалисти и логистични екипи, благодарение на които транспортирането за лечение се случва в изключително кратки срокове.