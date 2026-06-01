Руси къдрици и бели рокли: Опитаха да подобрят рекорда за най-много двойнички на Мерилин Монро

Н евероятните 100 години от рождението на кино легендата Мерилин Монро събраха над хиляда нейни двойници на едно място. В навечерието на паметния юбилей на холивудската икона нейни почитатели в Калифорния се организираха, за да опитат да подобрят Световния рекорд на Гинес за най-голямо сборище от хора, преобразени като емблематичната блондинка, съобщава The Post.

Над хиляда души се стекоха в Палм Спрингс в събота, за да отдадат почит на бляскавата кино легенда малко преди 1-ви юни, когато тя щеше да навърши 100 години. Целта на събитието беше да се надмине досегашният рекорд от 254 „Мерилинки“, поставен през 2020 г. в Австралия, и улиците да се превърнат в истинско „море от бели рокли и руси къдрици“.

Големият опит за рекорд се проведе в градския парк около прочутата 8-метрова статуя „Завинаги Мерилин“ (Forever Marilyn), дело на скулптора Сюард Джонсън, която се превърна в истински туристически феномен.

Както жени, така е и мъже се включиха в събитието, залагайки на платиненоруси коси или огромни перуки. Стотици от тях бяха облечени с точно копие на емблематичната бяла рокля на Монро от филма „Проклетите седем години“ (The Seven Year Itch) от 1955 г. Това е облеклото от незабравимата сцена в историята на киното, в която героинята на Мерилин стъпва върху решетката на нюйоркското метро и въздушната струя от преминаващия влак повдига полата ѝ.

Срещу такса за участие от 75 долара ентусиастите получаваха пълния комплект: прочутата бяла рокля, стилизирана платинена перука, ретро котешки слънчеви очила и чаша за мартини. За да бъдат официално преброени от съдиите обаче, всички участници бяха длъжни да носят и емблематичното яркочервено червило.

Организаторите споделиха, че постигането на рекорда изисква много повече от обличането на красива рокля.

„Когато хората пристигнат, те сканират специален QR код, който потвърждава, че са физически тук. Използваме технологиите, за да документираме правилно участието и да потвърдим присъствието пред комисията на Гинес“, обясни организаторът Рон де Харт.

Той допълни, че е напълно уверен в успеха, тъй като броят на присъстващите е надхвърлил хиляда души, което е в пъти повече от досегашното постижение в Австралия.

Родена като Норма Джийн Мортенсън на 1 юни 1926 г. в Лос Анджелис, Мерилин Монро преминава през бурно детство в приемни семейства и ранен брак на 16 години, за да се превърне в едно от най-разпознаваемите лица на 20-и век. Тя остава непреходна културна икона и до днес, дълго след смъртта си през 1962 г. от свръхдоза едва на 36-годишна възраст.

Тридневните тържества в Палм Спрингс включват още развлекателна програма на живо, тематични павилиони за храна, поп-ап магазини и специален филмов фестивал, посветен на огромния ѝ принос към световното кино.