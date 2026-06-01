17-годишен нападна с лопата кмет на село край Монтана, пострадалият е в болница

17-годишен младеж е задържан за нападение над кмета на монтанското село Вирове, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал малко преди полунощ на 31 май, а по случая е образувано досъдебно производство.

По първоначална информация нападението е било предшествано от конфликт, свързан със силна музика по време на празненство в селото. След подаден сигнал на място пристигнал полицейски екип, който предупредил присъстващите да намалят музиката.

Според данни на NOVA по-късно 17-годишният младеж решил, че именно кметът на селото Валентин Колов е подал сигнала до полицията. Малко след това той го нападнал и му нанесъл удар с лопата.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че вследствие на удара в областта на дясното око 56-годишният кмет е изгубил съзнание. Той е бил транспортиран и настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана.

Пред медията Валентин Колов заяви, че не знае каква е причината да стане жертва на нападението.

Извършителят е задържан, а разследването по случая продължава. Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда на длъжностно лице. Полицията изяснява всички обстоятелства около инцидента.