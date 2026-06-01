Путин заплаши Армения с "украински сценарий" и предупреди НАТО за Калининград

Р уският президент Владимир Путин отново заяви, че военните действия в Украйна се приближават към своя край, като обоснова това с настъплението на руските войски по фронтовата линия.

На фона на продължаващите териториални загуби на Русия в Украйна, Путин заяви, че според него конфликтът върви към завършване.

„Що се отнася до моето изявление, че според мен нещата вървят към приключване, не го направих просто така, а въз основа на анализ на ситуацията на бойното поле. А там нашите войски настъпват по всички направления, виждате го, всеки божи ден“, каза Путин, цитиран от ТАСС.

Подобно изявление той направи и на 10 май. Тогава руският президент също заяви, че руската инвазия в Украйна е близо до своя край. Според него обаче войната продължава вече пета година заради лидерите на „глобалисткото крило на западните елити“, които, по думите му, „воювайки срещу Русия с ръцете на украинците“, са убедили Киев да не подписва мирното споразумение, което според Путин е било постигнато между руската и украинската делегация в Истанбул през 2022 г.

На 29 май Путин съобщи още, че контактите по въпроса за Украйна продължават, но към момента не се водят пълноценни преговори.

Освен това той заяви, че Русия „никога не е имала агресивни намерения“ спрямо европейските държави.

„Изявленията на европейски политици, че се подготвят за война с Русия, са абсурдни“, каза Путин.

Отделно руският президент коментира и реакцията на западните медии след удара по общежитие в Старобелск.

„Това са средства за масово заблуждаване, а не средства за масова информация“, заяви той.

Според данни на Въоръжените сили на Украйна при удара е бил унищожен щабът на руското подразделение за безпилотни летателни апарати „Рубикон“. Руската страна от своя страна твърди, че при атаката са загинали студенти от местен колеж.

Ситуация на поле боя дает РФ право утверждать, что «конфликт» близится к завершению - Путин🫡

И тут же заявил, что «называть конкретные термины невозможно». pic.twitter.com/2sCUmviQvx — ARSEN (@Ars7513) May 30, 2026

Путин заяви още, че Армения може да се изправи пред „украински сценарий“ заради стремежа си към европейска интеграция и заплаши, че Русия ще „срине до основи“ всеки, който се опита да атакува Калининградска област. Изявлението беше направено по време на пресконференция след срещата на върха на Евразийския икономически съюз (ЕАИС) в Астана, съобщава The Moscow Times.

Коментирайки европейските амбиции на Ереван, Путин направи паралел с развитието на събитията в Украйна.

„Вече съм говорил за това. Кризата в Украйна започна с опитите на Украйна да се присъедини към Европейския съюз. Ние тогава не бяхме против това“, заяви руският лидер.

ISW: Кремъл изкриви думите на Путин

Путин реагира и на неотдавнашно изказване на литовския външен министър Кестутис Будрис, според когото при евентуален конфликт НАТО би било способно напълно да унищожи руските военни бази в Калининградска област.

В отговор руският президент отправи директна заплаха, заявявайки, че Русия ще „срине до основи онези, които се опитат да направят това“.

Отношенията между Москва и Ереван се намират в дълбока криза от дълго време. Армения обвинява Русия, че не е изпълнила ангажиментите си по сигурността, и постепенно задълбочава сближаването си със Запада.

Путин: Искаме да сложим край на тази война

Сред предприетите стъпки е и фактическото замразяване на участието на страната в Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС), доминирана от Москва.

Това не е първият път, когато Путин отправя предупреждения към Армения. На пресконференция на 9 май 2026 г. той настоя Ереван да проведе референдум, на който да избере между членството в Евразийския икономически съюз и интеграцията в Европейския съюз.

Тогава руският президент предупреди за последствия, ако арменските власти откажат да съобразят външната си политика с позициите на Кремъл.