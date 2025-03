Тръмп заяви, че мирните преговори между Украйна и Русия разглеждат „разделянето на определени активи“

П реговарящите, които работят за прекратяване на руско-украинската война, вече са обсъдили „разделянето на определени активи“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в неделя, когато обяви, че планира да разговаря с руския си колега Владимир Путин във вторник, съобщи CNN .

Коментарите на Тръмп идват, след като миналата седмица той обяви, че Украйна е приела предложеното от САЩ 30-дневно прекратяване на огъня, което постави топката в полето на Русия дали ще приеме предложението му за бързо прекратяване на войната.

„Смятам, че се справяме доста добре с Русия. Ще видим дали ще имаме какво да обявим, може би до вторник, във вторник ще разговарям с президента Путин“, каза той пред репортери на борда на Air Force One по време на полета обратно към Белия дом след уикенда си в Мар-а-Лаго.

„През уикенда беше свършена много работа, искаме да видим дали можем да сложим край на тази война“, каза той.

Watch 🫴🏻🌎 Donald Trump stated aboard Air Force One that he plans to discuss ending the Ukraine war with Vladimir Putin, saying, "We have a very good chance." pic.twitter.com/6CmSIyWeD0

„Може би ще успеем, може би не, но мисля, че имаме много добри шансове“, каза още Тръмп.

Тръмп заяви, че преговарящите вече са набелязали определени теми за обсъждане.

„Ще говорим за земя. Както знаете, голяма част от земята е много по-различна, отколкото е била преди войната. Ще говорим за земя, ще говорим за електроцентрали, това е голям въпрос“, добави той.

„Но смятам, че голяма част от тях вече са обсъдени, и то от двете страни - Украйна и Русия. Вече говорим за това - за разделянето на определени активи.“, допълни президентът на САЩ.

Досегашният отговор на Путин на предложението за прекратяване на огъня, подкрепено от Тръмп, беше двусмислен. Той заяви, че Москва е съгласна с предложението на теория. Но също така постави тежки условия и поиска отстъпки от Киев и повтори твърдението си, че сегашното украинско правителство е част от „първопричината“ за войната.

Срещите на американските преговарящи с представители на Украйна и Русия ще продължат тази седмица.

Миналата седмица Кремъл също така съобщи, че американските преговарящи ще пътуват до Русия за по-нататъшни разговори, въпреки че не сподели подробности за участниците.

Русия започна да завзема части от Украйна през 2014 г., преди да започне пълната си инвазия през 2022 г., предизвиквайки най-големия сухопътен конфликт в Европа след Втората световна война. След нахлуването през 2022 г. Украйна е загубила контрола върху около 11% от територията си, сочи анализ на CNN на данни от Института за изследване на войната, базиран в САЩ орган за наблюдение на конфликти.

Концесиите за земя са сред най-чувствителните въпроси, които остават за решаване. Американски официални лица заявиха, че Украйна вероятно ще трябва да отстъпи територия, за да може войната да приключи, а Путин постави това като условие за сключване на споразумение за прекратяване на огъня.

Но отстъпването на територии отдавна не се харесва на украинския президент Володимир Зеленски, а някои европейски лидери изразиха загриженост да не изглежда, че възнаграждават Путин за началото на инвазията му. Русия също така даде ясно да се разбере, че не желае да се откаже от обширните украински територии, които е окупирала.

Готовността на Тръмп да предостави отстъпки на Москва още преди началото на преговорите и прегръдката му с Путин също разтревожиха съюзниците на НАТО в Европа, които сега открито се питат дали може да се разчита на десетилетните гаранции за сигурност на САЩ към континента.

