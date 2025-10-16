Кола помете мъж и малко дете на пешеходна пътека в Пловдив

Л ек автомобил удари пресичащи на пешеходна пътека 40-годшен мъж и 4-годишно дете в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е получен около 17:15 ч. Двамата са откарани в болница за прегледи.

Според информацията инцидентът е станал на кръстовището между бул. "Освобождение" и ул. "Свети Княз Борис I - Покръстител".

Шофьорката на колата, на 44 години, е тествана за алкохол с дрегер, резултатът е отрицателен.