ФСБ: Опит за преврат в Русия

Ф едералната служба за сигурност обяви Антивоенния комитет на Русия за "терористична организация". Според ФСБ Михаил Ходорковски, Екатерина Шулман, Борис Зимин и още 20 души са подготвяли завземането на властта в Москва, предава "Медуза".

ФСБ образува наказателно дело срещу участниците в Антивоенния комитет на Русия. Той е създадена в края на февруари 2022 г., няколко дни след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Целта на организацията е да противодейства на войната. Тя се занимава със събирането на хуманитарна помощ за Украйна и помага на руснаците, които се противопоставят на войната. През януари 2024 г. Антивоенният комитет на Русия беше обявена от руските власти за "нежелана организация".

Всички членове на Антивоенният комитет на Русия са обвиняеми. Сред тях са политикът и бивш ръководител на ЮКОС Михаил Ходорковски, политиците Михаил Касянов, Владимир Кара-Мурза, Гари Каспаров, Дмитрий Гудков, Максим Резник, Анастасия Шевченко и Леонид Гозман, актьорът Артур Смолянинов, политологът Екатерина Шулман, писателят Виктор Шендерович, икономистите Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, предприемачите Борис Зимин, Евгений Чичваркин и Михаил Кокорич, журналистите Евгений Киселев и Кирил Мартинов, галеристът Марат Гелман, учените Евгений Кунин и Константин Чумаков, адвокат Елена Лукянова и историкът Юрий Пивоваров.

Сред причините за разследването са съдействието на Украйна и така наречена Берлинска декларация от 2023 г., в която режимът на Владимир Путин и войната с Украйна бяха наречени престъпни, както и участие в създаването на "платформа за диалог" с руската опозиция в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Според ФСБ Берлинската декларация заявява "необходимостта от ликвидиране на сегашното руско правителство", а платформата на руската опозиция в ПАСЕ се позиционира от Ходорковски като алтернатива на властите на Русия.

ФСБ също така заявява, че Антивоенният комитет си е поставил за цел "да се изправи срещу руския режим като пряка заплаха за човечеството", планирал е "насилствена промяна на конституционния ред" в Руската федерация и се е стремил да обедини "гладните сили на протестната общност".

Ходорковски свърза обвиненията със съдействието на ПАСЕ: "Историята се възприема от Кремъл като голям проблем".

Представителството на руската опозиция в ПАСЕ все още не е реално. Но на 2 октомври ПАСЕ прие резолюция за създаването на "платформа за диалог с руските демократични сили". Наказателно дело за тероризъм може да създаде проблем за представянето на руската опозиция в ПАСЕ, тъй като Москва ще издаде за обвиняемите международни заповеди за арест.