ЕК обяви план за укрепване на европейската отбрана

Е вропейската комисия представи днес план за укрепване на европейската отбрана до 2030 г., който разглежда включително възможността за конфликт с висока интензивност. Разработването на плана бе поръчано от Европейския съвет по-рано тази година.

Въоръжените сили на държавите от ЕС трябва да могат да предвиждат, да се подготвят и да реагират на всяка криза, се посочва в съобщение на ЕК.

Европа готви общ военен план: Дронове и ПВО срещу руски заплахи

Според представения план е необходимо в следващите пет години европейските държави да подобрят противовъздушната отбрана (ПВО), възможностите за военна мобилност, артилерийските системи, способностите за водене на електронна война, да осигурят боеприпаси, дронове и системи за борба с дронове.

Предвижда се подсилване на ПВО по източните граници и обособяването на общоевропейска ПВО със свързването на съществуващите системи и придобиването на допълнителни способности по съвместни обществени поръчки.

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Комисията предвижда един от водещите проекти да подкрепи държавите по източните граници в противодействието на хибридни дейности и на заплахата от въоръжено нападение. По този проект с предимство ще бъдат свързани системите за ПВО на страните с излаз на Черно и Балтийско море, в допълнение към дейностите на НАТО. Очаква се работата по този проект да започне в първото тримесечие на следващата година, със срок за изпълнение до края на 2028 година. Русия представлява трайна заплаха в обозримо бъдеще, държавите на източната граница са изправени пред най-голямата пряка опасност от Русия и Беларус, се посочва в предложението на комисията.

На предстоящото заседание на Европейския съвет следващата седмица комисията ще представи пътна карта с предложенията за водещи общоевропейски отбранителни проекти. ЕК ще предложи общи правила за обособяване на сухопътни, въздушни и морски коридори за бързо придвижване на войски и оборудване. Комисията уточнява, че тези предложения са подготвени в тясно сътрудничество с НАТО.